У самого доступного паркетника Skoda будет спорт-версия

У самого доступного паркетника Skoda будет спорт-версия

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Предвестник новинки был представлен в начале июня 2019 года в рамках автосалона в китайском городе Шэньчжэнь.
 

Китайское подразделение Skoda показало несколько первых эскизов концепта Vision GT в апреле 2019 года в ходе Шанхайского автосалона. В конце прошлого месяца были представлены новые изображения будущей модели. Тогда предполагалось, что новинка окажется купеобразной версией кроссовера Kamiq, который вышел на рынок Поднебесной в прошлом году. В начале июня состоялась мировая премьера автомобиля, правда, пока в статусе концепта. Оказалось, что это будет не кросс-купе, а спортивная версия Камика.

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Над дизайном концептуального паркетника работало китайское совместное предприятие SAIC-VW, где в том числе налажен выпуск Skoda Kamiq для местного рынка. Представленный шоу-кар и серийный кроссовер Камик похожи оформлением боковин, но при этом передняя часть Vision GT выглядит более агрессивно. «Спортивный» вид новинке придают также покатая крыша, двухцветный кузов и 20-дюймовые колёсные диски.

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Уже в этом году, ближе к концу 2019-го, представленный на автосалоне в городе Шэньчжэнь концепт перевоплотится в серийную модель. По данным местных СМИ, в основе будущей спорт-версии Kamiq окажется платформа MQB. Отметим, обычный «поднебесный» Камик базируется на старой «тележке» PQ25 (досталась ему от Skoda Rapid). У него также сравнительно скромный дизайн и небогатое оснащение. Тогда как европейский вариант Kamiq получил модульную платформу и, в отличие от китайского «брата», двухъярусную головную оптику и современные системы помощи водителю.

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Можно предположить, что, если новинку действительно поставят на MQB, новый кроссовер унифицируют с европейской «тёзкой». Тогда модель в будущем может выйти за пределы китайского авторынка.

Официальных данных о моторах будущей новинки по-прежнему нет. Ранее китайские СМИ сообщали, что в линейке двигателей будут бензиновые «турбочетвёрки» объёмом 1,4 и 2,0 л. (мощность и крутящий момент не называются). Неизвестно и то, будет ли у спортивной версии Kamiq полный привод.

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Напомним, у европейского варианта в гамме бензиновые литровые «турботройки» с отдачей 95 или 115 л.с., 150-сильная 1,5-литровая «турбочетвёрка» и дизель объёмом 1,6 л с отдачей 115 л.с. В свою очередь китайская версия Kamiq оснащается безальтернативным 110-сильным «атмосферником» 1,5 л. Оба автомобиля имеют только передний привод.

В КНР паркетник Камик является наиболее доступным по цене SUV марки. Сейчас его стоимость стартует с отметки 105 900 юаней (эквивалентно примерно 1 млн рублей по актуальному курсу). Самым дорогим кроссовером в линейке бренда является Kodiaq GT, его ценник стартует с отметки 181 900 юаней (более 1,7 млн рублей). Отметим, этот автомобиль продаётся только в Китае.

Выставки За рубежом Новинки китайский авторынок кроссоверы чешская марка Kamiq Skoda
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1 комментарий

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Очередной безликий кроссовер коих десятки...
Сейчас модно приписывать буковки к названию ширпотребных моделей...
Похоже, такой же порожняк как VW Polo GT...
Автомобильный класс GT — высокоскоростные автомобили, как правило, с 2- или 4-местным кузовом купе, предназначенные для комфортного передвижения по дорогам общего пользования.
С кузовом "купе", а не вариант, как у этого рыдвана...
К Gran Turismo это не имеет никакого отношения...

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