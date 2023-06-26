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  • У седана Kaiyi E5 появилась новая базовая комплектация в России

У седана Kaiyi E5 появилась новая базовая комплектация в России

26.06.2023 277 0 0

Вместо вариатора начальной версии положена механическая коробка. Кроме того, урезан список доступного оборудования.

Китайский седан Kaiyi E5 (марка частично принадлежит компании Chery) встал на конвейер калининградского Автотора в январе текущего года, продажи стартовали в марте. Сначала модель размером с Hyundai Elantra предлагалась у нас в единственной богатой комплектации Luxury. В конце мая у четырехдверки появилось второе исполнение, но не базовое, которое ждали, а еще более дорогое – Luxury+. И вот, наконец, Kaiyi E5 разжился более доступной версией – ее назвали Comfort.

Как и «люксовые» седаны, базовый оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5 (147 л.с., 210 Нм). А вот вместо вариатора Kaiyi E5 Comfort имеет пятиступенчатую механику. Привод в любом случае только передний. Согласно потребительскому сайту бренда, «комфортная» четырехдверка разгоняется с места до «сотни» за 9,8 секунды, тогда как модель с CVT это упражнение проделает за 10,5 секунды. Средний расход топлива версии с 5МТ – 7 л/100 км в смешанном цикле против 7,5 л/100 км у седана с вариатором.

У Kaiyi E5 Comfort галогеновые фары и 16-дюймовые колеса (у Luxury и Luxury+ — светодиодная головная оптика и 17-дюймовые диски). В приборке установлен монохромный экранчик на 3,5 дюйма вместо цветного 7-дюймового у Luxury (комплектация с «плюсом» имеет полноценную виртуальную приборку на 10 дюймов). Вместо системы кругового обзора – одна камера заднего вида (с динамической разметкой). Из списка оборудования также исключены система выбора режима движения, контурная подсветка интерьера, люк в крыше и беспроводная зарядка для смартфона.

Что осталось? Мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, обогрев наружных зеркал, задний парктроник, подогрев передних сидений, фронтальные и боковые подушки безопасности, климатическая установка, круиз-контроль. При этом, что любопытно, в арсенале «комфортного» седана (опять же, судя по описанию на сайте) значатся подогрев форсунок стеклоомывателя и руля: версии Luxury такое оснащение не положено, хотя у Luxury Plus оно имеется.

На момент публикации новости цену Kaiyi E5 Comfort еще не обнародовали – очевидно, это сделают в ближайшее время. Рекомендованная цена версии Luxury – 1 959 000 рублей, исполнение Luxury+ обойдется в 1 999 000 рублей.

Между тем Kolesa.ru уже испытал седан Kaiyi E5, все подробности – в нашем материале.

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