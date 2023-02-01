У сменившего имя и дизайн Honda Civic появилась новая версия: теперь и Integra-хэтчбек

В актуальной гамме Хонды две модели с возрожденным именем Integra: в Штатах под таким названием представлен вполне себе оригинальный лифтбек премиум-бренда Acura, в Китае же Honda с прошлого года продает под собственной маркой седан, который является перелицованным Civic одиннадцатого поколения. Сам Сивик в Поднебесной тоже присутствует, там можно купить не только «четырехдверку», но и хэтчбек. Дело в том, что за производство глобального бестселлера японской марки в КНР отвечает СП Dongfeng Honda, тогда как локальную Интегру выпускает GAC Honda. Так вот скоро китайцам будет доступна и пятидверная Honda Integra – новую модификацию анонсировали сегодня.

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Седаны между собой отличаются оформлением и передка, и кормы: у них разные фары и задние фонари. А вот у Integra-хэтчбека сзади доработок меньше: заменили лишь бампер, фонари же перешли с Сивика. Длина пятидверной Интегры составляет 4563 мм, что на 15 мм больше, чем у китайского хэтча Civic. Остальные габариты у «пятидверок» совпадают: ширина – 1802 мм, высота – 1415 мм, колесная база – 2735 мм. Для сравнения, длина местных седанов Integra/Civic – 4689/4674 мм. Внутри модели повторяют друг друга, разница только в декоре.



Хэтчбек Honda Integra

Технику семейство Honda Integra, разумеется, делит с Civic. Седаны и хэтчи доступны с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 182 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Есть и гибриды: у таких машин установка e:HEV с двухлитровым «атмосферником», совокупная отдача – 203 л.с.



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В Китае хэтчбек Integra стартует в ближайшее время, цены еще не объявлены. Седан стоит от 19 200 долларов, столько же просят и за базовый четырехдверный Honda Civic, а Сивик-хэтч там обойдется минимум в 21 600 долларов. Компания Хонда по-прежнему не планирует продавать семейство Integra за пределами китайского рынка.

