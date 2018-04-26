Дизайн компактвэна Baojun 360 рассекретили еще в прошлом году, в Пекине же прошел первый публичный показ новинки, также было объявлено о старте приема предварительных заказов. По информации местных СМИ, «живые» продажи модели начнутся в мае текущего года.

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В линейке марки Baojun 360 находится на ступеньку ниже однообъемника Baojun 730. Длина нового компактвэна составляет 4 615 мм, ширина – 1 735 мм, высота – 1 660 мм, колесная база – 2 750 мм. Минимальный объем багажника пока не назван, при сложенных спинках кресел второго и третьего рядов этот показатель равен 1 350 л. Для сравнения, габариты Baojun 730: 4 780/1 780/1 740 мм, колесная база – те же 2 750 мм. У Baojun 360 шестиместный салон, тогда как «старший» MPV доступен в семиместной версии.

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Новый компактвэн предложат с безальтернативным бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 112 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или «роботом». Таким же двигателем оснащаются и другие модели марки. В списке оборудования новинки значатся светодиодные дневные ходовые огни, мультимедийная система, виртуальная «приборка», кондиционер, круиз-контроль. Кроме того, для новинки предусмотрено два варианта радиаторной решетки.

Предварительные цены Baojun 360 – от 60 000 до 80 000 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 586 000 – 781 000 рублей по актуальному курсу. Baojun 730 стоит от 78 800 до 108 800 юаней (около 770 000 – 1 063 000 рублей).

Кстати, на Пекинском автосалоне дебютировала еще одна новинка марки – модернизированный универсал Baojun 310 Wagon. У «сарая» освежили дизайн экстерьера, плюс модель получила роботизированную трансмиссию.