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У суперкара Aston Martin Valhalla появилась версия с открытым верхом

28.10.2026 327 0 0
У суперкара Aston Martin Valhalla появилась версия с открытым верхом

Поставки двухдверки Valhalla Spider с гибридной установкой совокупной мощностью 1079 л.с. начнутся в третьем квартале 2027 года.

Предвестником актуального суперкара британской марки был концепт Aston Martin AM-RB 003, показанный ещё в 2019 году. Вариант, приближенный к серии, появился в 2021-м. Дебют нового среднемоторного купе, получившего название Aston Martin Valhalla, прошёл в декабре 2024 года, а его производство стартовало во втором квартале 2025-го. Теперь гамма модели расширилась за счёт версии с открытым верхом – Valhalla Spider.

На фото: Aston Martin Valhalla Spider

Aston Martin Valhalla Spider получил складываемую тканевую крышу чёрного цвета, максимальная скорость в этом случае составляет 200 км/ч. При этом в качестве опции предлагается жёсткий верх, выполненный из углеродного волокна. Спайдер с такой конструкцией способен разгоняться до 350 км/ч (максимальная скорость ограничена электроникой), как и у ранее представленного купе. Для новинки предусмотрен защитный чехол от дождя (можно использовать во время стоянки).

Разработчики снабдили Valhalla Spider уникальным ветрозащитным экраном, конструкция которого направляет воздушные потоки от верхней кромки лобового стекла так, чтобы обеспечить приток охлаждающего воздуха к воздухозаборнику и при этом одновременно отвести потоки воздуха от людей, находящихся в салоне. Кстати, воздухозаборник получил иной профиль и стал на 35 мм выше.

Ветрозащитный экран при установленной крыше можно в разобранном виде хранить в 15-литровых нишах, расположенных в порогах кузова. Помимо этого, варианту с открытым верхом положена перенастроенная система ESP; автомобиль обеспечивает прижимную силу свыше 600 кг. В списке стандартного оборудования Aston Martin Valhalla Spider числятся новые кресла Touring с каркасом из углеволокна, однако без доплаты клиенты могут выбрать стандартные сидения, положенные купе Valhalla.

Техника у Valhalla Spider такая же как у актуального купе. Речь идёт о PHEV-установке, в основе которой находится разработанный Mercedes-AMG 4,0-литровый битурбомотор мощностью 828 л.с. (868 Нм). Он работает в тандеме с тремя электромоторами (251 л.с.), из них два расположены на передней оси, третий интегрирован в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Совокупная отдача этой системы равна 1079 л.с., максимальный крутящий момент – 1100 Нм.

На фото: салон Aston Martin Valhalla Spider
На фото: салон Aston Martin Valhalla Spider
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На фото: салон Aston Martin Valhalla Spider
На фото: салон Aston Martin Valhalla Spider
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На фото: салон Aston Martin Valhalla Spider
На фото: салон Aston Martin Valhalla Spider
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На фото: салон Aston Martin Valhalla Spider
На фото: салон Aston Martin Valhalla Spider
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Масса Aston Martin Valhalla Spider с учётом всех «облегчённых опций» составляет 1680 кг: этот показатель лишь на 25 кг больше по сравнению с купе Valhalla. На разгон с места до «сотни» двухдверке с открытым верхом нужно 2,5 секунды (как и купе). Габаритная длина модели равна 4728 мм, ширина – 2208 мм, высота – 1233 мм, расстояние между осями – 2760 мм, а дорожный просвет составляет 110 мм.

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Живая премьера Aston Martin Valhalla Spider пройдёт в ближайшие выходные в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках мероприятия Concours at Wynn. В компании ничего не рассказали о том, сколько будет выпущено экземпляров с открытым верхом. Напомним, тираж купе ограничен 999 экземплярами.

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