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  • Aston Martin Valhalla: PHEV-установка с V8, первая «сотня» за 2,5 с, разгоняется до 350 км/ч

Aston Martin Valhalla: PHEV-установка с V8, первая «сотня» за 2,5 с, разгоняется до 350 км/ч

11.12.2024 244 0 0

Новый суперкар люксовой британской марки выйдет лимитированным тиражом: компания намерена выпустить всего 999 экземпляров.

Aston Martin показал предвестника своего суперкара – концепт AM-RB 003 – в 2019 году, а приближенный к серии вариант дебютировал в 2021-м. Теперь британская компания полностью рассекретила товарную версию своей среднемоторной новинки, которой в итоге было присвоено название Valhalla. Известно, что производство этой двухдверки стартует во втором квартале следующего года.

На фото: Aston Martin Valhalla

Aston Martin Valhalla оснастили PHEV-установкой, в основу которой лёг 4,0-литровый битурбомотор разработки Mercedes-AMG, отдача которого составляет 828 л.с. Он работает в тандеме с тремя электромоторами (251 л.с.), из них два расположены на передней оси, третий интегрирован в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Совокупная отдача этой гибридной системы составляет 1079 л.с., а максимальный крутящий момент – 1100 Нм.

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Полноприводному гибридному суперкару требуется 2,5 секунды, чтобы разогнаться с места до «сотни», а его максимальная скорость равна 350 км/ч. При движении чисто на электротяге Aston Martin Valhalla может проехать до 14 км, правда, при этом его максимальная скорость ограничена на отметке 140 км/ч.

Создатели Valhalla уделили немало внимания аэродинамике. При 240 км/ч суперкар развивает прижимную силу более 600 кг. При этом по мере увеличения скорости подключаются дополнительные аэродинамические элементы trick active, которые отводят избыточную прижимную силу от передних и задних крыльев.

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В основе Aston Martin Valhalla лежит углепластиковый монокок, при его создании разработчики использовали опыт Aston Martin в Формуле-1. В списке особенностей числятся откидывающиеся вперед и вверх двери, а также цельнокроеное заднее антикрыло. Сухой вес двухдверки составляет 1655 кг. Спереди у спорткара подвеска со встроенными пружинами и амортизаторами, сзади – адаптируемые амортизаторы Bilstein DTX. Модель оснастили карбон-керамическими тормозами, спереди диаметр дисков составляет 410 мм, сзади – 290 мм. Колёсные диски у серийного суперкара имеют диаметр 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади, они обуты в шины Michelin Pilot Sport Cup.

На фото: салон Aston Martin Valhalla

В салоне Valhalla можно увидеть Кокпит, оформленный в стиле гоночного автомобиля, цельные кресла, созданные из углеродного волокна, углепластиковое рулевое колесо, «приплюснутое» с двух сторон. На передней панели размещены крупный дисплей виртуальной приборки и большой тачскрин информационно-развлекательной системы, для которых в Aston Martin разработали специальную графику.

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В общей сложности тираж Aston Martin Valhalla будет насчитывать 999 экземпляров. Cтартовый ценник нового суперкара на домашнем рынке, в Великобритании, составит 850 000 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 111,5 млн рублей по текущему курсу), однако с учётом вариантов индивидуализации с помощью подразделения Q итоговая стоимость каждого автомобиля окажется ещё выше.

Напомним, в начале минувшей осени Aston Martin рассекретил спорткар Vanquish, который пришёл на смену DBS.

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