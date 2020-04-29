UAZ Baikal: немецкий ответ итальянской «Матрёшке» за российские рубли

Ульяновский автозавод и компания «Люкс Форм», специализирующаяся на изготовлении прицепов, кемперов, автолавок, фуд-траков и фургонов специального назначения из АБС-пластика, представили кемпер «Байкал» на базе УАЗ СГР, изначально разработанный для Германии.

В марте Kolesa.ru рассказывали об итальянском кит-наборе Matrioska, который позволяет за два часа превратить уазовскую «буханку» (она же официально УАЗ СГР) в кемпер. Решение, подготовленно мебельщиками из студии Moltomeno.Design, подкупило нас своей обратимостью — мол, как только домик на колёсах надоест, можно разобрать все его компоненты, сложить в ящик и запихнуть в дальний угол гаража, а «буханка» вернётся в первозданное состояние.

Изделие от «Люкс Форм» такой гибкости не предлагает: для превращения «буханки» в кемпер «Байкал» по её сценарию кузов придётся попилить, а полная конверсия под ключ на мощностях изготовителя займёт аж 23 дня. Как говорится, почувствуйте разницу.



Принципиальное отличие от «Матрёшки» заключается в наличии подъёмной крыши, под которой можно организовать спальное место на двоих площадью 1950×1255 мм. При этом ради сохранения жёсткости кузова приходится инсталлировать внутрь алюминиевую раму.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Ещё одно спальное место площадью 1900×1460 мм образуется на первом этаже двумя секциями складной кровати, и таким образом провести ночь в «Байкале» смогут сразу четыре взрослых человека против двух в «Матрёшке».



В остальном — всё приметно то же самое: есть шкаф и ящики для хранения вещей, пищеблок с раковиной, плитой и холодильником, раскладной столик. За плату предлагаются выдвижной навес, биотуалет и масса вариантов декоративного оформления.



Есть у «Байкала» и доработки по части техники, а именно лифтованная пневмоподвеска, усиленные бамперы, шноркель и шины BFGoodrich All Terrain.



В «Байкал» можно превратить как новый, так и подержанный УАЗ СГР, цены начинаются от с 500 тысяч рублей без НДС и зависят от индивидуальных пожеланий заказчика.



Изначально кемпер «Байкал» разрабатывался для мультибрендового дистрибьютера российских машин в Германии Made in Russia, но цены в евро на его официальном сайте не приведены — их высылают по индивидуальному запросу. Помимо автомобилей UAZ, Lada и GAZ фирма Made in Russia торгует детекторами радиации и нитратов российской компании Соэкс и типичными экспортными сувенирами из России — матрёшками, балалайками и шапками-ушанками...

