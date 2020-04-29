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  • UAZ Baikal: немецкий ответ итальянской «Матрёшке» за российские рубли

UAZ Baikal: немецкий ответ итальянской «Матрёшке» за российские рубли

29.04.2020 450 1 0

Ульяновский автозавод и компания «Люкс Форм», специализирующаяся на изготовлении прицепов, кемперов, автолавок, фуд-траков и фургонов специального назначения из АБС-пластика, представили кемпер «Байкал» на базе УАЗ СГР, изначально разработанный для Германии.

 

В марте Kolesa.ru рассказывали об итальянском кит-наборе Matrioska, который позволяет за два часа превратить уазовскую «буханку» (она же официально УАЗ СГР) в кемпер. Решение, подготовленно мебельщиками из студии Moltomeno.Design, подкупило нас своей обратимостью — мол, как только домик на колёсах надоест, можно разобрать все его компоненты, сложить в ящик и запихнуть в дальний угол гаража, а «буханка» вернётся в первозданное состояние.

Изделие от «Люкс Форм» такой гибкости не предлагает: для превращения «буханки» в кемпер «Байкал» по её сценарию кузов придётся попилить, а полная конверсия под ключ на мощностях изготовителя займёт аж 23 дня. Как говорится, почувствуйте разницу.

Принципиальное отличие от «Матрёшки» заключается в наличии подъёмной крыши, под которой можно организовать спальное место на двоих площадью 1950×1255 мм. При этом ради сохранения жёсткости кузова приходится инсталлировать внутрь алюминиевую раму.

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Ещё одно спальное место площадью 1900×1460 мм образуется на первом этаже двумя секциями складной кровати, и таким образом провести ночь в «Байкале» смогут сразу четыре взрослых человека против двух в «Матрёшке».

В остальном — всё приметно то же самое: есть шкаф и ящики для хранения вещей, пищеблок с раковиной, плитой и холодильником, раскладной столик. За плату предлагаются выдвижной навес, биотуалет и масса вариантов декоративного оформления.

Есть у «Байкала» и доработки по части техники, а именно лифтованная пневмоподвеска, усиленные бамперы, шноркель и шины BFGoodrich All Terrain.

В «Байкал» можно превратить как новый, так и подержанный УАЗ СГР, цены начинаются от с 500 тысяч рублей без НДС и зависят от индивидуальных пожеланий заказчика.

Изначально кемпер «Байкал» разрабатывался для мультибрендового дистрибьютера российских машин в Германии Made in Russia, но цены в евро на его официальном сайте не приведены — их высылают по индивидуальному запросу. Помимо автомобилей UAZ, Lada и GAZ фирма Made in Russia торгует детекторами радиации и нитратов российской компании Соэкс и типичными экспортными сувенирами из России — матрёшками, балалайками и шапками-ушанками...

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1 комментарий
29.04.2020 23:58
Papirus (@sc_1968)

Закос под vw булли. Все бы ничего, да только техническая начинка по-прежнему из 50х годов прошлого века. Безопасность? Не, не слышали.

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