Гибридные авто ×
  • Удлинённый Jetour T2 с выходит на рынок: дачный экспресс с большим багажником

Удлинённый Jetour T2 с выходит на рынок: дачный экспресс с большим багажником

18.04.2025 104 0 0

В Китае стартовали продажи удлинённого среднеразмерного кроссовера Jetour T2, можно выбрать чисто бензиновую либо plug-in гибридную версию.

Jetour T2 вышел на российский рынок в марте прошлого года, а в Китае он производится и продаётся с 2023 года как Jetour Traveller, причём так теперь именуются чисто бензиновые версии, а дебютировавшие в прошлом году plug-in гибридные версии называются Shanhai T2, так как отнесены к линейке электрифицированных моделей Shanhai внутри бренда Jetour. Премьера удлинённых Jetour Traveller/Shanhai T2 состоялась в Китае ещё на прошлой неделе, а сегодня стартовали продажи.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Удлинённые версии кроссовера обозначены приставкой Extended, при этом их странички на китайском потребительском сайте Jetour помечены приставкой Plus. Колёсная база у версий Extended такая же, как у стандартного пятидверного кузова, — 2800 мм, а вся прибавка пришлась на задний свес и корму, которая теперь кажется визуально перетяжелённой. По сравнению со стандартным кузовом габаритная длина версий Extended увеличилась на 249 мм до 5034 мм, ширина и высота прежние — 2006 и 1880 мм соответственно. Дорожный просвет у бензиновых версий — 220 мм, у гибридных поменьше — 201-205 мм, так как в днище вмонтирована тяговая батарея. Угол въезда — 28 градусов, угол съезда — 23 градуса. Объём топливного бака — 70 л. ﻿Допустимая масса буксируемого прицепа — 1600 кг.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В салон версий Extended добавлен третий ряд кресел, точнее тесная двухместная галёрка, на которой более-менее комфортно будет только детям. Галёрку впрочем в любой момент можно сложить и получить большой багажник, объём которого Jetour не указывает — известно лишь, что если сложить ещё и спинки второго ряда кресел, то для багажа будут доступны 1653 л. С внутренней стороны распашной багажной двери предусмотрены крепления для термосов. С места водителя удлинённые версии ничем не отличаются от стандартного Jetour T2, который был у нас на тест-драйве осенью прошлого года.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Чисто бензиновый Jetour Traveller Extended стоит в Китае от 179 900 юаней (2,01 млн рублей в переводе по текущему курсу) и предлагается только с 2,0-литровым турбомотором (254 л.с., 390 Нм) в сочетании с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и полным приводом с автоматической муфтой отбора мощности на задние колёса. Максимальная скорость — 190 км/ч.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Базовый гибридный Jetour Shanhai T2 Extended за 194 900 юаней (2,18 млн рублей) — переднеприводный, под капотом здесь установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор (156 л.с., 220 Нм) в сочетании с 3-ступенчатой гибридной автоматической коробкой передач, в которую интегрированы тяговый электромотор и генератор. Мощность тягового электромотора — 165 кВт (224 л.с.) и 390 Нм. Ёмкость тяговой батареи — 26,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 120 км по циклу CLTC. Максимальная скорость — 203 км/ч.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Полноприводный Jetour Shanhai T2 Extended XWD стоит от 229 900 юаней (2,57 млн рублей), у него передний силовой модуль такой же, как у переднеприводной версии, а задние колёса вращает отдельный электромотор. Максимальная совокупная отдача двух тяговых электромоторов — 340 кВт (462 л.с.) и 700 Нм. Ёмкость тяговой батареи — 43,24 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 206 км по циклу CLTC. Максимальная скорость — 200 км/ч.

Удлинённый Jetour T2 рано или поздно появится и в России, но скорее всего, только с бензиновым двигателем.

Добавим, что в начале этого года Jetour запустил суббренд Zongheng, который предложит полноценные рамные внедорожники и пикапы. Сам бренд Jetour, напомним, принадлежит компании Chery.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Jetour Jetour T2
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Jeep Wrangler III JK с пробегом: непривычная коррозия и грубый, но выносливый салон Jeep Wrangler – мечта почти каждого ребенка из девяностых. В боевиках на таких ездили самые дерзкие персонажи, потому что нет ничего круче, чем внедорожный кабриолет. Сейчас эти дети из девя... 1371 4 1 16.04.2025
Статьи / Мнение без фильтров Владельцы «крузаков» могут выдохнуть: о чём говорит странная статистика угонов Признаюсь честно: зная, как у нас иногда получают статистику, я к ней отношусь немного предвзято и иногда даже жалею, что она приходит на электронную почту, а не в виде бумажного рулончика.... 1041 1 2 14.04.2025
Статьи / Авторынок Почти немец и корейцы: выбираем новый автомобиль с классической АКП дешевле 4 миллионов Хотите купить новую машину с заводской гарантией и автоматической трансмиссией, но при этом вам не нравятся вариаторы и вы не доверяете роботизированным коробкам? Да еще и бюджет ограничен?... 1967 7 1 13.04.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 26282 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25851 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 11647 2 3 11.02.2025
Обсуждаемое
7 Почти немец и корейцы: выбираем новый автомобиль с классической АКП де...
7 Компрессор как проклятие: опыт владения Toyota Mark X +M Modellista
4 Jeep Wrangler III JK с пробегом: непривычная коррозия и грубый, но вын...
Новые комментарии
Change privacy settings