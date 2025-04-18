Удлинённый Jetour T2 с выходит на рынок: дачный экспресс с большим багажником

Jetour T2 вышел на российский рынок в марте прошлого года, а в Китае он производится и продаётся с 2023 года как Jetour Traveller, причём так теперь именуются чисто бензиновые версии, а дебютировавшие в прошлом году plug-in гибридные версии называются Shanhai T2, так как отнесены к линейке электрифицированных моделей Shanhai внутри бренда Jetour. Премьера удлинённых Jetour Traveller/Shanhai T2 состоялась в Китае ещё на прошлой неделе, а сегодня стартовали продажи.

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Удлинённые версии кроссовера обозначены приставкой Extended, при этом их странички на китайском потребительском сайте Jetour помечены приставкой Plus. Колёсная база у версий Extended такая же, как у стандартного пятидверного кузова, — 2800 мм, а вся прибавка пришлась на задний свес и корму, которая теперь кажется визуально перетяжелённой. По сравнению со стандартным кузовом габаритная длина версий Extended увеличилась на 249 мм до 5034 мм, ширина и высота прежние — 2006 и 1880 мм соответственно. Дорожный просвет у бензиновых версий — 220 мм, у гибридных поменьше — 201-205 мм, так как в днище вмонтирована тяговая батарея. Угол въезда — 28 градусов, угол съезда — 23 градуса. Объём топливного бака — 70 л. ﻿Допустимая масса буксируемого прицепа — 1600 кг.

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В салон версий Extended добавлен третий ряд кресел, точнее тесная двухместная галёрка, на которой более-менее комфортно будет только детям. Галёрку впрочем в любой момент можно сложить и получить большой багажник, объём которого Jetour не указывает — известно лишь, что если сложить ещё и спинки второго ряда кресел, то для багажа будут доступны 1653 л. С внутренней стороны распашной багажной двери предусмотрены крепления для термосов. С места водителя удлинённые версии ничем не отличаются от стандартного Jetour T2, который был у нас на тест-драйве осенью прошлого года.

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Чисто бензиновый Jetour Traveller Extended стоит в Китае от 179 900 юаней (2,01 млн рублей в переводе по текущему курсу) и предлагается только с 2,0-литровым турбомотором (254 л.с., 390 Нм) в сочетании с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и полным приводом с автоматической муфтой отбора мощности на задние колёса. Максимальная скорость — 190 км/ч.

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Базовый гибридный Jetour Shanhai T2 Extended за 194 900 юаней (2,18 млн рублей) — переднеприводный, под капотом здесь установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор (156 л.с., 220 Нм) в сочетании с 3-ступенчатой гибридной автоматической коробкой передач, в которую интегрированы тяговый электромотор и генератор. Мощность тягового электромотора — 165 кВт (224 л.с.) и 390 Нм. Ёмкость тяговой батареи — 26,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 120 км по циклу CLTC. Максимальная скорость — 203 км/ч.

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Полноприводный Jetour Shanhai T2 Extended XWD стоит от 229 900 юаней (2,57 млн рублей), у него передний силовой модуль такой же, как у переднеприводной версии, а задние колёса вращает отдельный электромотор. Максимальная совокупная отдача двух тяговых электромоторов — 340 кВт (462 л.с.) и 700 Нм. Ёмкость тяговой батареи — 43,24 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 206 км по циклу CLTC. Максимальная скорость — 200 км/ч.

Удлинённый Jetour T2 рано или поздно появится и в России, но скорее всего, только с бензиновым двигателем.

Добавим, что в начале этого года Jetour запустил суббренд Zongheng, который предложит полноценные рамные внедорожники и пикапы. Сам бренд Jetour, напомним, принадлежит компании Chery.

