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  • Углепластиковый фургон Morris JE с ретро-дизайном пойдёт в производство в 2027 году

Углепластиковый фургон Morris JE с ретро-дизайном пойдёт в производство в 2027 году

16.06.2026 145 0 0
Углепластиковый фургон Morris JE с ретро-дизайном пойдёт в производство в 2027 году

После трёх лет молчания британская компания Morris Commercial ожила и сообщила, что её проект электрического фургона Morris JE с углепластиковым кузовом жив и готовится к серийному производству. Техническая начинка Morris JE обновлена, а минимальная цена выросла до 69 000 фунтов стерлингов.

Оригинальная британская компания Morris Commercial Cars просуществовала с 1924 по 1975 год, её наиболее известной моделью стал развозной фургончик Morris J-type — один из символов экономического возрождения Великобритании после Второй мировой войны. В 2017 году энергичная предпринимательница китайского происхождения Кью Ли (Dr Qu Li) возродила в Великобритании компанию Morris Commercial с целью выпуска современных электрических фургонов с дизайном в стиле Morris J-type. Проект получил имя Morris JE, дизайн был презентован в ноябре 2019 года, а производство и продажи планировалось начать в 2021 году.

Весной 2023 года выяснилось, что разработка Morris JE затянулась из-за дефицита финансирования, запуск серийного производства был перенесён на 2024 год. С тех пор от возрождённой компании Morris Commercial не было никаких новостей. Мы уж было думали, что она тихо умерла вместе с десятком других британских электромобильных стартапов, так как начавшееся в 2023 году глобальное замедление спроса на электромобили сделало их перспективы совсем уж туманными, а найти инвесторов стало очень трудно. Тем не менее Кью Ли как-то справилась, и на днях от Morris Commercial пришёл свежий пресс-релиз с известием о том, что компания жива, все её планы остаются в силе, только сроки опять сдвинулись.

Итак, согласно свежим вводным, пилотное производство Morris JE начнётся в 2027 году, сборка клиентских машин — в 2028-м. Собственный завод Morris Commercial разместится в деревне Сент-Атан в Южном Уэльсе, а композитные панели кузова будут приходить сюда с фабрики в Милтон-Кинсе в графстве Бакингемшир.

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Наружный дизайн Morris JE с 2019 года практически не изменился, только традиционные зеркала заднего вида заменены рожками с камерами. Дизайн салона оптимизирован с прицелом на серийное производство — видно, что в нём используются стандартные комплектующие других производителей, зато передняя панель теперь отделана кожей и карбоном. Экранчики, на которые транслируются изображения с камер, топорщатся из дверных стоек.

В основе Morris JE по-прежнему лежит алюминиевая скейтборд-платформа собственной разработки, а кузов целиком выполнен из композитных материалов — в основном это углепластик, в котором используется переработанное углеродное волокно. Заявленная полная масса Morris JE — 2,5 т, грузоподъёмность — 1 т, вместимость кузова — до 6 кубометров. Ёмкость батареи выросла с 60 до 83 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — с 322 до 482 км, максимальная мощность зарядки — с 50 до 100 кВт. Мощность электромотора пока не раскрыта. Минимальная цена выросла с 60 000 до 69 000 фунтов стерлингов.

На сайте Morris Commercial работает конфигуратор для фургона JE, можно поиграться с цветами кузова и салона. Пресс-служба компании утверждает, что на Morris JE собрано более 7000 предварительных заявок. Им очень интересуются производители различных люксовых товаров — мол, именно на таких фургонах мы хотим доставлять свои товары клиентам.

Если всё пойдёт по плану, то Morris Commercial сделает на базе фургона JE пикап и пассажирский микровэн.

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