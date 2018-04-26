Речь идёт о том, что пьяные водители, спровоцировавшие аварию с жертвами и покинувшие место ДТП, оказываются в привилегированном положении по отношению к тем нетрезвым виновникам, которые остались на месте инцидента. Этот факт вчера был признан Конституционным судом, вышло соответствующее постановление касательно примечания к статье 264 УК РФ.

Напомним, КС получил запрос от Ивановского областного суда, в котором рассматривается нашумевшее дело водителя, ставшего виновником ДТП с погибшими и скрывшегося с места аварии. Он явился с повинной только через год, а значит, проверку на состояние опьянения было уже не провести. На факт того, что в момент происшествия он был нетрезв, указывали иные доказательства: видео с камер, свидетельства очевидцев и т.д.

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30876 0 3 19.05.2017

Однако вышеуказанное примечание к соответствующей статье не позволяло обвинить виновника в пьяном ДТП на их основании. Отметим, наказание для нетрезвого виновника аварии строже, чем для того, кто на момент аварии был трезв. Согласно ныне действующей норме, пьяным признаётся тот водитель, у которого в выдохе выявлено 0,16 мг алкоголя, или тот, кто отказался от медосвидетельствования. С 3 июля 2018 года определять нетрезвых автомобилистов будут также по крови (по показателю выше 0,3 г спирта на литр крови).

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что региональные суды иногда расценивают сокрытие водителя с места ДТП как умышленный отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. С этой позицией не согласны в КС, так как это нарушает принцип презумпции невиновности. Однако, по словам председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, стало очевидным, что скрывшиеся нетрезвые виновники ДТП оказываются в более выгодном положении, чем те, кто остались ждать полицию.

Теперь Госдума РФ должна разработать и принять в течение года требуемые поправки к законам. Председатель КС уже предложил несколько своих вариантов. Так, можно вернуться к старой редакции 264-ой статьи УК: в ней не было отдельных составов, связанных с управлением ТС в нетрезвом состоянии, их ввели в кодекс в 2009 году по инициативе МВД. То есть решения о более суровом наказании для употребивших спиртное перед ДТП суды смогут принимать на своё усмотрение.

Ещё один предложенный Валерием Зорькиным вариант предполагает изменение вида ответственности за побег с места аварии. На сегодняшний день за это предусмотрена административная ответственность по статье 12.27 КоАП, части 1, в виде наказания применяется лишение прав на срок до полутора лет или арест на 15 суток. Председатель КС предлагает сделать оставление места ДТП уголовным преступлением. Пока что санкции, которые будут применимы в этом случае, не называются.

Согласно статистике ГИБДД, на долю ДТП с участием нетрезвых водителей пришлось 11,9% от общего количества зафиксированных в 2017 году серьёзных аварий. Всего в РФ в прошлом году было зафиксировано 16 265 инцидентов с участием автомобилистов в состоянии опьянения, ещё 4 025 случаев пришлось на отказавшихся от освидетельствования. Суммарный показатель снизился на 3,95% по отношению к АППГ.