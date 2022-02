Uniti — это «Кама» по-шведски: китайская машина вместо собственной разработки

Стартап Uniti был основан в 2015 году, в 2019-м он представил серийный вариант своего городского электромобиля One и начал принимать на него заказы. Uniti One подавался как образец лаконичного шведского дизайна и имел оригинальную конструкцию с посадочной формулой 1+2. Электромобиль планировалось оснащать 50-киловаттным электромотором и двумя батареями на выбор, наиболее ёмкая из которых (24 кВт·ч) обеспечивала до 300 км пробега на одной зарядке. Объявленная минимальная цена в 17 760 евро до сих пор указана на сайте компании. Производить Uniti One планировалось на собственном заводе — рассматривались площадки в Швеции и Великобритании, но ни завода, ни машин у Uniti до сих пор нет.

Uniti One 1 / 5 Uniti One 2 / 5 Uniti One 3 / 5 Uniti One 4 / 5 Uniti One 5 / 5

С начала пандемии COVID-19 компания Uniti впала в состояние анабиоза и долго не подавала признаков жизни, её сайт не обновлялся с 2019 года. В декабре 2021 года гендиректор Uniti Льюис Хорн внезапно всплыл в соцсетях и сообщил, что компания жива и сейчас ведёт переговоры с неким инвестором из Китая. Собственного производства, как оказалось, у Uniti не будет, как и электромобиля собственной разработки.

Zhidou D3 дебютировал в 2017 году — это двухместный электромобиль с габаритной длиной 2808 мм, неказистым дизайном экстерьера и довольно богатым салоном. Пиковая мощность единственного электромотора — 30 кВт. Ёмкость батареи — 17,52 кВт·ч. 1 / 4 Zhidou D3 дебютировал в 2017 году — это двухместный электромобиль с габаритной длиной 2808 мм, неказистым дизайном экстерьера и довольно богатым салоном. Пиковая мощность единственного электромотора — 30 кВт. Ёмкость батареи — 17,52 кВт·ч. 2 / 4 Zhidou D3 дебютировал в 2017 году — это двухместный электромобиль с габаритной длиной 2808 мм, неказистым дизайном экстерьера и довольно богатым салоном. Пиковая мощность единственного электромотора — 30 кВт. Ёмкость батареи — 17,52 кВт·ч. 3 / 4 Zhidou D3 дебютировал в 2017 году — это двухместный электромобиль с габаритной длиной 2808 мм, неказистым дизайном экстерьера и довольно богатым салоном. Пиковая мощность единственного электромотора — 30 кВт. Ёмкость батареи — 17,52 кВт·ч. 4 / 4

Вместо оригинального трёхместного Uniti One стартап теперь делает ставку на новую двухместную модель Uniti Zero, которая оказалась перелицованным Zhidou D3. Марка Zhidou входит в обширную обойму холдинга Geely и занимается выпуском недорогих городских электромобилей. Любопытно, что на торговлю «электричками» Zhidou в 2019 году переключились немецкие дилеры Lada после того, как российская марка заявила об уходе с европейского рынка.



Шведский журнал The Local сообщает, что закрытая презентация Uniti Zero для инвесторов состоялась ещё летом прошлого года. В ответ на скептические вопросы типа «неужели вы хотите продавать бэдж-инжиниринговую китайскую модель?» Льюис Хорн приводил в пример Volvo — мол, эта компания принадлежит Geely, однако делает вполне оригинальные модели, вот и мы будем делать на китайской основе свои уникальные Uniti.

В начале января компания сообщила, что договорённость об инвестициях из Китая так и не достигнута, с тех пор никаких официальных сведений от стартапа нет. Льюис Хорн сейчас бороздит просторы Карибского моря на собственной парусной яхте, а его бывшие коллеги уже в открытую называют его мошенником.

Жаль, что Uniti One так и не стал серийным, но недавно в Германии возродился похожий проект — Mia 2.0, небольшой городской электромобиль с посадочной формулой 1+2 либо 1+3. В успех перелицованного «китайца» под маркой Uniti сегодня, похоже, ни один вменяемый инвестор не верит, так что вряд ли компания Uniti выживет.

Российскую «Каму» мы вспомнили в заголовке потому, что представленный в декабре 2020 года городской электромобиль Кама-1 оказался мертворождённым: вместо него КАМАЗ сейчас рассматривает возможность организации производства в России и в Венгрии производства недорогих электрических хэтчбеков китайской компании JAC, и у этого проекта, на наш взгляд, гораздо больше шансов на реализацию, чем у шведского стартапа Uniti, особенно если основным источником инвестиций станет бездонный российский бюджет.