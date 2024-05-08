UzAuto анонсировала рестайлинг Chevrolet Cobalt и зафиксировала ажиотаж на уходящий Lacetti

Официально обновленный Кобальт еще не показали. Не исключено, что четырехдверка изменится по образцу бразильской модели, которую давно сняли с продаж. Что же касается Chevrolet Lacetti, то, по предварительным данным, это была то ли одна из последних, то ли и вовсе финальная партия узбекистанского производства.

Расположенная в Узбекистане компания UzAuto Motors объявила о том, что скоро приступит к выпуску обновленного седана Chevrolet Cobalt. Как отметили в пресс-службе производителя, модернизация будет включать «частичный рестайлинг экстерьера автомобиля». Фото такой четырехдверки пока нет, больше подробностей обещают раскрыть позже.

Дореформенный Chevrolet Cobalt 1 / 2 Дореформенный Chevrolet Cobalt 2 / 2

Бюджетный Chevrolet Cobalt делают в Узбекистане с 2012 года. Любопытно, что еще в конце 2016-го в Сети появились снимки рестайлинговой четырехдверки, застуканной на местном заводе, однако в массовое производство такой седан так и не поступил. Так вот машина на тех фото внешне повторяла модернизированную модель бразильской сборки. Рестайлинговый южноамериканский седан дебютировал в декабре 2015 года, а в начале 2020-го производство модели в Бразилии свернули. Ну и напомним, что к нам Кобальты изначально поставляли под родной маркой Chevrolet, затем седан превратился в Ravon R4, а после ликвидации бренда Ravon он снова нацепил галстук-бабочку. Сейчас же бренд Chevrolet в РФ официально не представлен.



Бразильский Chevrolet Cobalt после рестайлинга. Южную Америку модель уже покинула 1 / 3 Бразильский Chevrolet Cobalt после рестайлинга. Южную Америку модель уже покинула 2 / 3 Бразильский Chevrolet Cobalt после рестайлинга. Южную Америку модель уже покинула 3 / 3

Как бы то ни было, если предположить, что UzAuto сохранит дизайн бразильского обновленного Кобальта, то седан получит фары более привычной формы, другие радиаторную решетку и бамперы, а также вытянувшиеся задние фонари. Технику реформы, вероятно, не затронут. В Узбекистане прежней четырехдверке положен бензиновый атмосферник 1.5 (106 л.с.), который сочетается с механикой или автоматом. К слову, на данный момент Chevrolet Cobalt в соседней стране не продают – модель отсутствует на потребительском сайте Шеви.



Между тем вместе с анонсом обновленного Кобальта компания UzAuto Motors сообщила о старте приема онлайн-заказов на другой седан – Chevrolet Lacetti. Судя по всему, это либо одна из последних, либо финальная партия. Дело в том, что, по информации местных СМИ, выпуск Lacetti в Узбекистане завершается. Сегодня же, 8 мая, для заказа были доступны 4500 седанов – и всех их уже «разобрали»! Как отметили в компании, 99,9% контрактов пришлось на физические лица.

Актуальный Chevrolet Lacetti производства UzAuto 1 / 2 Актуальный Chevrolet Lacetti производства UzAuto 2 / 2

Полноценное производство Lacetti в Узбекистане велось на протяжении 16 лет (в РФ седан одно время носил имя Gentra – под брендами Daewoo и Ravon). Под капотом четырехдверки расположен атмосферник 1.5, для модели предусмотрены механика и автомат. Согласно сайту марки, в пересчете с местной валюты Chevrolet Lacetti стоит примерно от 1 040 000 рублей.

