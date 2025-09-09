UzAuto готовится к запуску обновлённого Chevrolet Cobalt: седану доработали салон

Весной прошлого года расположенная в Узбекистане фирма UzAuto Motors сообщила о том, что планирует начать производство «обновленной модификации» седана Chevrolet Cobalt. Тогда считалось, что речь идет о действительно рестайлинговом автомобиле, застуканном в соседней стране еще несколько лет назад. Но в итоге, осенью 2024-го на рынок вышло лишь «потемневшее» исполнение Midnight. При этом при запуске особой четырехдверки компания обещала впоследствии доработать интерьер Кобальта. И вот такой седан анонсирован официально – фото и видео Chevy Cobalt с переделанным салоном опубликованы на страницах автопроизводителя в соцсетях.

Chevrolet Cobalt 2025 модельного года производства UzAuto

Кобальту достались новая приборка и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Местные профильные СМИ еще уточняют, что список оборудования пополнили круиз-контроль и подогрев передних сидений.

Салон обновленного Chevrolet Cobalt производства UzAuto

Также отметим, что у запечатленной в официальном проморолике машины на крышке багажника виднеется значок LTZ, то есть, возможно, часть обновок предусмотрена лишь для этой комплектации, которая для Кобальта станет, собственно, новой. Сейчас гамма модели помимо упомянутой выше версии Midnight включает варианты GX Optima Plus и GX Style Plus.

Салон обновленного Chevrolet Cobalt производства UzAuto 1 / 3 Салон обновленного Chevrolet Cobalt производства UzAuto 2 / 3 Салон обновленного Chevrolet Cobalt производства UzAuto 3 / 3

Техника наверняка прежняя. Актуальный Chevrolet Cobalt предложен с бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 106 л.с. (141 Нм), который работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом.

Дореформенный Chevrolet Cobalt производства UzAuto 1 / 3 Дореформенный Chevrolet Cobalt производства UzAuto 2 / 3 Дореформенный Chevrolet Cobalt производства UzAuto 3 / 3

В продажу седан с модернизированным салоном должен поступить в ближайшее время, цена пока не объявлена. Дореформенный Cobalt, согласно местному сайту Chevrolet, сегодня стоит 146 455 000 – 155 231 000 сумов, что эквивалентно примерно 963 000 – 1 021 000 рублей по текущему курсу.