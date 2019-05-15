Ужесточение наказания за «пьяные» ДТП коснётся не всех

Власти хотят увеличить максимальный срок лишения свободы для нетрезвых виновников аварий с погибшими и получившими травмы.

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который увеличивает сроки лишения свободы для водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения и спровоцировали ДТП с тяжкими последствиями (то есть с погибшими или получившими серьёзные травмы). Ранее эту норму уже одобрил Верховный суд.

Напомним, речь идёт о поправках в статью 264 Уголовного кодекса РФ. Наказать по ней можно водителя, находившегося в момент аварии в состоянии как алкогольного, так и наркотического опьянения. К числу последних иногда причисляют тех, кто принял таблетки и лекарства из списка запрещённых для водителей.

Однако, по словам Василия Пискарева, председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции и одного из авторов инициативы, новые увеличенные сроки лишения свободы (в случае одобрения законопроекта) не будут распространяться на тех водителей, которые принимали лекарственные препараты.

По его словам, алкогольное опьянение будет определяться с помощью анализа крови: допускается не более 0,3 г спирта на литр крови. Указанного показателя водитель весом примерно 80 кг может достичь, выпив 50 мл водки или 200 мл вина. Однако, принимающему валокордин для этого придётся «употребить» весь пузырёк. Подобные дозы не может назначить врач. Также Василий Пискарев отметил, что такую концентрацию не способен показать кефир или квас.

Он подчеркнул, что если речь идёт об обвинении водителя в ДТП, в котором пострадали или погибли люди, то проводится независимая экспертиза, а не простой тест «дыхните в трубку» в машине ДПС. Также граждане имеют право не согласиться с результатами и потребовать повторной проверки. Её будут проводить уже в другом учреждении.

Инициатива предполагает, что, если по вине пьяного водителя в результате ДТП будет нанесён тяжкий вред здоровью, то максимальный срок лишения свободы увеличат с нынешних 4 до 7 лет. За аварию с одним погибшим участником виновник получит не 5, а 12 лет лишения свободы. Если же погибших двое или больше, до максимальный срок тюрьмы вырастает с 9 до 15 лет.

Помимо этого, подобные преступления приравняют к тяжким, в итоге это грозит водителям более строгими условиями пребывания в тюрьме. Также для них усложнится процедура условно-досрочного освобождения (УДО).

Тем временем с начала года число ДТП по вине нетрезвых водителей сократилось: за январь-апрель 2019-го было зафиксировано 2 720 аварий, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В них погибло 573 человека (меньше на 39%), было ранено 3 933 участника (меньше на 16%). Напомним, по итогам прошлого года число таких инцидентов выросло на 1,2% до 16,5 тыс.