На онлайн-площадках по продаже автомобилей стало заметно больше предложений по автомобилям, ввезенным из-за рубежа для перепродажи, или по привозу автомобиля на заказ. Причем везут не только подержанные автомобили «без пробега по РФ», но и новые. Статистика регистраций новых машин от агентства Автостат, которая есть в нашем распоряжении, позволяет выделить модели, которые официально не продаются в нашей стране – это и есть серые поставки. И они в первой половине 2022 года показывают любопытные результаты.

Экзотики в Россию по-прежнему едет мало. Например, за полгода россияне купили всего 3 новых Alfa Romeo, 5 экземпляров Buick, 6 компактов Daihatsu, 10 внедорожников GMC и 9 Lincoln Aviator и Navigator.



Lincoln Aviator 2019–н.в., Lincoln Navigator 2021–н.в. 1 / 2 Lincoln Aviator 2019–н.в., Lincoln Navigator 2021–н.в. 2 / 2

Впрочем, есть и исключения: так, пикапы Ram 1500 ввозятся по 25-30 штук ежемесячно, и за первое полугодие на учет встало 209 экземпляров. Это, например, всего в 2 раза меньше, чем у Honda, которая до марта присутствовала на нашем рынке официально, и даже больше, чем у Jaguar и Opel, которые разошлись тиражом в 140 и 99 единиц соответственно. Неплохим показателем в 94 машины отметился Dodge: 80 из них – это масл-кары Charger и Challenger.



Ram 1500 Laramie Crew Cab 2018–н.в.

Dodge Charger 2019–н.в. Dodge Challenger 2018–н.в.

Даже некогда популярные у нас бренды теперь остаются штучным товаром: например, на учет встало 4 дизельных SsangYong Rexton, 10 бензиновых Acura MDX, RDX и TLX, 2 электрических Fiat 500 и один Fiat 124. Кстати, о Honda: ее результат первого полугодия – 430 машин, но лишь 339 из них – это «официальный» CR-V, а еще 91 – это «серые» модели.

SsangYong Rexton '2020–н.в.

Acura MDX 2021–н.в., Fiat 500 2020–н.в., Fiat 124 2018, Honda CR-V 2018–н.в. 1 / 4 Acura MDX 2021–н.в., Fiat 500 2020–н.в., Fiat 124 2018, Honda CR-V 2018–н.в. 2 / 4 Acura MDX 2021–н.в., Fiat 500 2020–н.в., Fiat 124 2018, Honda CR-V 2018–н.в. 3 / 4 Acura MDX 2021–н.в., Fiat 500 2020–н.в., Fiat 124 2018, Honda CR-V 2018–н.в. 4 / 4

Отдельный разговор – Ford, который в лучшие годы продавал в России десятки тысяч автомобилей. Теперь результат за полгода – 159 машин, причем сплошь американских. Четверть из этого объема – пикапы F-150 и F-250 (их ввезли 40 штук), еще 54 машины – это купе Mustang, остальная доля пришлась на кроссоверы Edge, Ecosport и Escape, а также седаны Fusion (он же Mondeo). Из интересных моделей можно выделить 18 электрических Mustang Mach-E, 9 новых Bronco, а также единственный суперкар Ford GT.

Ford F-150 '2020–н.в.

Ford Mustang 2018–н.в. и Ford Mustang Mach-E 2020–н.в., Ford Edge 2018–н.в., Ford Escape 2020–н.в., Ford EcoSport 2012–н.в., Ford F-250 Super Duty 2019–н.в., Ford Bronco 2021–н.в. 1 / 6 Ford Mustang 2018–н.в. и Ford Mustang Mach-E 2020–н.в., Ford Edge 2018–н.в., Ford Escape 2020–н.в., Ford EcoSport 2012–н.в., Ford F-250 Super Duty 2019–н.в., Ford Bronco 2021–н.в. 2 / 6 Ford Mustang 2018–н.в. и Ford Mustang Mach-E 2020–н.в., Ford Edge 2018–н.в., Ford Escape 2020–н.в., Ford EcoSport 2012–н.в., Ford F-250 Super Duty 2019–н.в., Ford Bronco 2021–н.в. 3 / 6 Ford Mustang 2018–н.в. и Ford Mustang Mach-E 2020–н.в., Ford Edge 2018–н.в., Ford Escape 2020–н.в., Ford EcoSport 2012–н.в., Ford F-250 Super Duty 2019–н.в., Ford Bronco 2021–н.в. 4 / 6 Ford Mustang 2018–н.в. и Ford Mustang Mach-E 2020–н.в., Ford Edge 2018–н.в., Ford Escape 2020–н.в., Ford EcoSport 2012–н.в., Ford F-250 Super Duty 2019–н.в., Ford Bronco 2021–н.в. 5 / 6 Ford Mustang 2018–н.в. и Ford Mustang Mach-E 2020–н.в., Ford Edge 2018–н.в., Ford Escape 2020–н.в., Ford EcoSport 2012–н.в., Ford F-250 Super Duty 2019–н.в., Ford Bronco 2021–н.в. 6 / 6

Ford GT 2019–н.в.

По сравнению с прошлым годом ощутимо выросла популярность новых электромобилей. Если для чистоты эксперимента исключить из статистики данные по Audi, Jaguar, Mercedes-Benz и Porsche, которые предлагали «электрички» официально, то в первом полугодии 2021 было ввезено 273 новых «серых» электромобиля, 169 из которых – это Tesla и еще 49 – Nissan Leaf. В этом же году на учет встали уже 927 электромобилей (а если считать все бренды, то 1278)! Само собой, лидирует по-прежнему Tesla с показателем в 594 экземпляра. Но россияне также стали покупать и китайскую экзотику, и электрические модели от крупных брендов – например, Hyundai Kona, Volkswagen Golf, Peugeot 208, Mazda MX-30 и так далее.

Tesla Model S 2021–н.в.

Nissan Leaf 2022 Hyundai Kona 2020–н.в.

Volkswagen e-Golf 2017–20, Peugeot e-208 2019–н.в., Mazda MX-30 2020–н.в. 1 / 3 Volkswagen e-Golf 2017–20, Peugeot e-208 2019–н.в., Mazda MX-30 2020–н.в. 2 / 3 Volkswagen e-Golf 2017–20, Peugeot e-208 2019–н.в., Mazda MX-30 2020–н.в. 3 / 3

Само собой, на фоне дилерских продаж даже в нынешних кризисных условиях серый импорт остается каплей в море. Полностью вычленить из статистики регистраций серые машины невозможно: помимо моделей, не представленных в России официально, сюда везут и привычные варианты. Ведь из Казахстана и других государств-членов ЕАЭС автомобили можно ввозить беспошлинно, а заказ Toyota Land Cruiser 300 из ОАЭ может быть более выгодным, чем поиск машины здесь. Однако даже с учетом таких вариантов серый рынок новых машин не превышает нескольких тысяч экземпляров, а на учет в первом полугодии встало более 350 тысяч новых автомобилей. Из-за рубежа обычно ввозят не новые, а «проходные» подержанные автомобили в возрасте от 3 до 5 лет, и здесь счет уже идет на десятки тысяч.

