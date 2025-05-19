В апреле средний чек на автокредит в России составил 1,1 млн рублей

Согласно данным автомобильной системы Pango Cars, в апреле 2025 года средняя сумма автокредита на приобретение автомобиля с пробегом составила 1,1 млн рублей. Средневзвешенная процентная ставка по таким кредитам достигла 26,7% годовых. Наиболее часто оформлялись займы сроком на шесть лет, а самыми популярными для покупки в кредит оказались автомобили 2016 года выпуска.

Лидером по объему продаж среди подержанных автомобилей остался отечественный бренд Lada, на долю которого пришлось 13,3% сделок. В тройку наиболее востребованных марок также вошли Kia (12,8%) и Hyundai (10,1%). Самыми покупаемыми россиянами моделями стали Kia Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris.

Наибольшую активность покупатели проявили в сегменте автомобилей возрастом от 10 до 15 лет – на них пришлось 39% всех продаж. Еще 27% составили автомобили в возрасте от 15 до 20 лет. Машины от 5 до 10 лет приобрели 20% покупателей. На автомобили старше 20 лет пришлось 9% сделок, а самый молодой сегмент – машины до 5 лет – заняли лишь 5% рынка.

Рынок автомобилей с пробегом в России демонстрирует устойчивый рост, несмотря на экономические колебания. Покупатели все чаще выбирают подержанные автомобили, стремясь найти оптимальное соотношение цены и качества. пресс-служба автомобильной системы Pango Cars

С точки зрения ценового диапазона наиболее популярными стали автомобили стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей – в этом сегменте было заключено 34% сделок. Далее следуют автомобили стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей (22%) и до 500 тыс. рублей (19%). Доля продаж автомобилей в категории от 1,5 до 2 млн рублей составила 13%, а машин стоимостью свыше 2 млн рублей – 11%.

Что касается кузовов, лидирующие позиции традиционно удерживают пятидверные внедорожники – на них пришлось 38% от общего объема продаж. Седаны заняли второе место (32%), а замыкают тройку пятидверные хэтчбеки с долей 20%.

Партнёрский материал