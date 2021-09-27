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В Австралии скоро не останется спорткаров: рынок покидает Audi R8

27.09.2021 217 0 1

Проблема в моторе V10, которым оснащается автомобиль немецкой марки. Он не соответствует новым требованиям по выбросам.

 

Компания Audi выпускает спортивный двухдверный автомобиль R8 с 2007 года. За прошедшие годы модель всего лишь единожды сменила поколение – в 2015-ом. Продажи на старосветском рынке постепенно сокращаются с 2017 года. Так, по итогам прошлого «ковидного» года дилеры реализовали здесь всего 747 экземпляров, что на 21,3% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, ещё в 2016-ом результат составлял 1428 машин.

На фото: Audi R8 (версия для австралийского рынка)

Модель продаётся на разных рынках, в том числе и в Австралии. Правда, здесь спорткар задержится ещё ненадолго: совсем скоро немецкая «двухдверка» покинет местный рынок. Дело в том, что автомобиль оснащается двигателем V10 объёмом 5,2 литра. Как сообщает австралийское издание CarSales, этот мотор не соответствует новым требованиям страны по выбросам углекислого газа в атмосферу.

Как отметили представители бренда в Австралии, в компании решили не тратиться на очередную омологацию двигателя и переработку R8. Известно, что Audi перестала импортировать спорткар несколько месяцев назад, до недавнего времени на складах дилеров числилось несколько экземпляров, при этом модель уже исчезла с официального сайта марки в этой стране.

Сообщается, что дорабатывать модель, чтобы она смогла выйти на австралийский рынок, Audi не будет из-за низких продаж (даже с учётом того, что это нишевый автомобиль, явно не рассчитанный на массового покупателя). Так, за всё время присутствия модели (с 2007 года) местные дилеры продали 681 экземпляр R8. Из них на пиковый для спорткара 2008-ой пришлось 103 единицы. А с января по август текущего года клиенты купили 29 машин.

Пока что Audi R8 V10 числится в сентябрьских прайс-листах у дилеров бренда. Цена двухдверного спорткара варьируется в диапазоне от 294 877 до 416 377 австралийских долларов (эквивалентно примерно 15,67 млн – 22,13 млн рублей по текущему курсу).

Напомним, отдача 5,2-литрового двигателя V10, которым оснащается Audi R8, в базовой версии составляет 562 л.с., в топовой – 612 л.с. В пару к этому мотору предлагается безальтернативная семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением. Автомобиль в любой из версий оснащён системой полного привода Audi Quattro.

По предварительным данным, впоследствии на австралийский рынок выйдет преемник спорткара R8. Однако пока нет информации о том, что за автомобиль это будет, как нет и даже ориентировочных сроков появления новинки.

Недавно стало известно о том, что австралийский рынок покидает ещё один спорткар – Nissan GT-R (проблему вызвали новые законы, касающиеся проведения испытаний машин в этой стране). Также из-за них клиенты лишатся возможности купить Alpine A110, Mitsubishi Mirage и несколько моделей Lexus – IS, RC и CT.

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