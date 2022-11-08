В Bosch согласились выплатить ещё 25 миллионов долларов из-за дизельного скандала

Дизельный скандал, в центре которого оказался немецкий концерн Volkswagen, стартовал в 2015 году: проблема была выявлена в США, однако позже расследования начались и в ряде других стран, где представлена продукция марок, входящих в состав VW. Изначально американские регуляторы выяснили, что автопроизводитель намеренно в рамках проведения тестов искажал сведения об объёме выбросов вредных веществ у машин с некоторыми дизельными двигателями.

За прошедшие годы компании, связанные с «дизельгейтом», заплатили уже немало штрафов, компенсаций и иных издержек, отозвали огромное количество автомобилей для перенастройки программного обеспечения (кстати, тот массовый отзыв затронул и РФ), а также солидно потратились на восстановление имиджа: в частности, в Volkswagen активно занялись разработкой семейства моделей с нулевыми выбросами вредных веществ.



Несмотря на это, проблемы из-за дизельного скандала возникают у производителей до сих пор. Так, расследование в отношении участия одного из крупнейших в мире поставщиков автокомпонентов – немецкой компании Bosch – началось ещё в том же 2015-ом. Производителя обвинили в создании программного обеспечения для «дизелей», которое позволяет контролировать объём выбросов. При этом отмечается, что в Bosch предупреждали автопроизводителей о незаконности использования изобретения на серийных машинах.

Однако, как мы уже знаем, в концерне VW не вняли предупреждению, так что в итоге на мировом рынке оказалось более 11 миллионов дизельных автомобилей марок Volkswagen, Audi, Skoda, Seat с незаконным ПО. В дизельном скандале оказались замешаны и другие бренды, в том числе ныне входящие в состав автогиганта Stellantis.



Недавно очередное расследование в отношении Bosch началось в штате Калифорния. Как сообщает Automotive News, местный прокурор считает, что поставщик автокомпонентов «знал или должен был знать, что автопроизводители [речь о Volkswagen и Fiat Chrysler, — прим. ред.] нарушают законы об охране окружающей среды и защите прав потребителей». Кроме того, прокурор добавил, что «действия Bosch способствовали одному из крупнейших экологических преступлений нашего времени, и сегодня они расплачиваются за это».

В Bosch отметили, что компания «не признаёт обоснованность выдвинутых претензий и не признает никакой ответственности». В результате производителю компонентов для автомобилей пришлось согласиться выплатить 25 млн долларов, чтобы урегулировать участие Bosch в дизельном скандале. Факт сделки подтвердил прокурор штата Калифорния.



Стоит отметить, что в рамках предыдущих соглашений компания Bosch согласилась выплатить более 400 млн долларов для урегулирования различных претензий, возникших в связи с «дизельгейтом». В свою очередь концерну Volkswagen скандал обошёлся свыше чем в 30 млрд долларов: деньги пошли не только на штрафы и неустойки, но и на выкуп автомобилей.