В Екатеринбурге пройдет выставка специальной техники: А8 МАШИНЫ РОССИИ

С 9 по 11 сентября в Екатеринбурге развернется крупнейшая в Уральском федеральном округе выставка специальной техники «А8 МАШИНЫ РОССИИ» – это современная площадка, где можно не только увидеть новейшие образцы техники, но и оценить их в условиях реальной эксплуатации.

Для всех посетителей это возможность увидеть новинки специальной техники не только в статике, но и в условиях ее эксплуатации в динамике в рамках Инфраструктурного полигона испытаний, сравнить предложения от разных компаний, оценить широкий спектр техники и услуг от различных производителей. Получить актуальную информацию, обменяться опытом, укрепить деловые связи в рамках Российского Форума Спецтехники.

Свое участие в выставке планируют Baumech, HARTUNG, NOVEX, UMG, Автодоркомплект, Агро-восток, АМТ, АТБ-Мастер, БАЙКАЛ Сервис, БАЗИС, Бур и молот, Восточные машины, Горные инструменты, Гринком, ДОРИНГ, Евроэлемент, Завод ПРОДМАШ, Завод ТЕРРАФРИГО, Интертехсервис, КДМ- СМОЛЕНСК, КЕМЗ, КОМПАС, Комтранс Групп, Коррус-Тех, КРАНЭКС, МАЛИНОВСКИЙ РМЗ, Машины и Механизмы, Мегатрон, НЕВИЗ, Оружейные мастерские, СИМАЗ, СКАТ, СМОЛМАШ, СПК Ресурс, Стройимпорттехника, ТД Ремеза, Ценпист, ЧЕТРА, ЧМЗ, Экономлизинг и другие.

Впервые в рамках выставки развернется Инфраструктурный полигон испытаний спецтехники. Здесь пройдут:

тест-драйвы дорожно-строительной техники: производители предоставят свои машины для испытаний;

производители предоставят свои машины для испытаний; демонстрация технологий: эксперты покажут в действии современные системы управления, навигации и безопасности, а также инновационные решения для повышения производительности и снижения эксплуатационных расходов;

эксперты покажут в действии современные системы управления, навигации и безопасности, а также инновационные решения для повышения производительности и снижения эксплуатационных расходов; реальные условия эксплуатации: полигон имитирует различные типы дорожного покрытия, уклоны и препятствия, позволяя оценить поведение техники в сложных ситуациях;

полигон имитирует различные типы дорожного покрытия, уклоны и препятствия, позволяя оценить поведение техники в сложных ситуациях; консультации экспертов: специалисты ответят на вопросы, дадут рекомендации и расскажут о последних тенденциях в отрасли.

Конкурс мастерства на «А8 МАШИНЫ РОССИИ»: выбираем лучших механизаторов

Также 9 сентября 2025 года на открытой площадке выставки состоится Третий национальный конкурс механизаторов, организованный при поддержке ГК «Автодор». В этом году к участию приглашены ведущие строительные компании дорожной отрасли России, Белоруссии, Китая, Казахстана, Турции и других стран.

Более 100 специалистов, включая молодых профессионалов до 23 лет, продемонстрируют свое мастерство в следующих дисциплинах: «Автогрейдер», «Самосвал», «Коммунально-дорожные машины», «Погрузчик фронтальный», «Экскаватор», «Бульдозер» и др.

Команды механизаторов, управляя техникой как отечественных, так и зарубежных производителей, будут соревноваться в мастерстве, демонстрируя навыки работы с современной техникой, умение решать сложные технологические задачи, а также знание правил безопасности и инноваций.

Это захватывающее зрелище, которое позволит оценить профессионализм и мастерство тех, кто непосредственно управляет современной спецтехникой.

Парнёрский материал