В Экспофоруме состоится 35-я «Олдтаймер-Галерея»

Экспонаты выставки уникальны и неповторимы. Эти роскошные автомобили и мотоциклы когда-то побеждали в конкурсах элегантности и сложнейших гонках, были покорителями сердец и недоступной мечтой для целых поколений, переживали годы забвения и меняли своих владельцев. Сейчас, буквально возродившись из руин, они вновь стали знаменитыми, на этот раз – в мире ценителей старины.
В этом году «Олдтаймер-Галерея» проходит под девизом «Стиль и сталь легендарной эпохи». Среди трёх сотен уникальных экспонатов выставки особо будут выделяться автомобили выдающиеся, героические, принесшие Родине славу — боевую, трудовую, спортивную.
В зале будут представлены машины самых разнообразных «профессий»: киноактёры, каскадёры, пожарные, троллейбусы и даже небольшой бронепоезд!
Одной из «точек притяжения» на выставке станет стенд крупнейшей в стране сети ювелирно-часовых салонов AllTime. Будет представлена коллекция редких часов, вдохновленных культовыми моделями автомобилей.
Традиционно в «Олдтаймер-Галерее» примут участие клубы любителей автомотостарины из разных городов страны – от Великого Новгорода до Рязани, от Тольятти до Москвы. Клубные экспозиции на выставке – это всегда активное, творческое, живое общение с увлечёнными людьми, объединёнными благородным делом: изучением и сохранением памятников технической истории России.
«Олдтаймер-Галерею» невозможно представить без «блошиного рынка». Здесь знатокам и ценителям порой удаётся найти среди множества «вещей с историей» настоящие антикварные жемчужины.
Выставка по-настоящему интерактивна. Здесь можно покрутить «баранку» детского игрового троллейбуса и прокатиться на электрокаре по игрушечному городу, научиться дрифтовать на спортивных радиоуправляемых машинках, повращать рычаги старинной пушки и получить призы за участие в конкурсах и викторинах. Яркий, активный и познавательный выходной день, проведённый на «Олдтаймер-Галерее», останется в памяти надолго.
Стоимость билетов:
- Взрослый – 900 рублей.
- Детский (7-14 лет) – 600 рублей.
- Дети до 7 лет – бесплатно.
Время работы:
- 11 и 12 апреля с 10:00 до 19:00.
- 13 апреля с 10:00 до 18:00.
Место проведения:
- Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Петербургское шоссе, 64/1, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».
В дни работы выставки от метро Московская будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы, рядом с павильоном расположен просторный бесплатный паркинг.
Подробности: по ссылке.
Пресс-подход: 11 апреля в 12:00.
Контакты организаторов:
- www.oldtimer.ru
- gallery@oldtimer.ru
- +7 9099391850
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