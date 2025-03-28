Грузовики и автобусы ×

В Экспофоруме состоится 35-я «Олдтаймер-Галерея»

28.03.2025 29 0 0

С 11 по 13 апреля 2025 года в выставочном центре ЭКСПОФОРУМ состоится 35-я «Олдтаймер-Галерея». Выставка старинных автомобилей, мотоциклов и антиквариата проводится с 2002 года в Москве и с 2021 – в Санкт-Петербурге. Лишь на три дня огромный зал площадью 13 000 м² превратится в самый настоящий город прошлого, наполненный сотнями удивительных экспонатов. «Олдтаймер-Галерея» – место, где можно приятно и полезно провести семейные выходные. Посетителей любого возраста здесь ждёт много интересного.

Экспонаты выставки уникальны и неповторимы. Эти роскошные автомобили и мотоциклы когда-то побеждали в конкурсах элегантности и сложнейших гонках, были покорителями сердец и недоступной мечтой для целых поколений, переживали годы забвения и меняли своих владельцев. Сейчас, буквально возродившись из руин, они вновь стали знаменитыми, на этот раз – в мире ценителей старины.

В этом году «Олдтаймер-Галерея» проходит под девизом «Стиль и сталь легендарной эпохи». Среди трёх сотен уникальных экспонатов выставки особо будут выделяться автомобили выдающиеся, героические, принесшие Родине славу — боевую, трудовую, спортивную.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В зале будут представлены машины самых разнообразных «профессий»: киноактёры, каскадёры, пожарные, троллейбусы и даже небольшой бронепоезд!

Одной из «точек притяжения» на выставке станет стенд крупнейшей в стране сети ювелирно-часовых салонов AllTime. Будет представлена коллекция редких часов, вдохновленных культовыми моделями автомобилей.

Традиционно в «Олдтаймер-Галерее» примут участие клубы любителей автомотостарины из разных городов страны – от Великого Новгорода до Рязани, от Тольятти до Москвы. Клубные экспозиции на выставке – это всегда активное, творческое, живое общение с увлечёнными людьми, объединёнными благородным делом: изучением и сохранением памятников технической истории России.

«Олдтаймер-Галерею» невозможно представить без «блошиного рынка». Здесь знатокам и ценителям порой удаётся найти среди множества «вещей с историей» настоящие антикварные жемчужины.

Выставка по-настоящему интерактивна. Здесь можно покрутить «баранку» детского игрового троллейбуса и прокатиться на электрокаре по игрушечному городу, научиться дрифтовать на спортивных радиоуправляемых машинках, повращать рычаги старинной пушки и получить призы за участие в конкурсах и викторинах. Яркий, активный и познавательный выходной день, проведённый на «Олдтаймер-Галерее», останется в памяти надолго.

Стоимость билетов:

  • Взрослый – 900 рублей.
  • Детский (7-14 лет) – 600 рублей.
  • Дети до 7 лет – бесплатно.

Время работы:

  • 11 и 12 апреля с 10:00 до 19:00.
  • 13 апреля с 10:00 до 18:00.

Место проведения:

  • Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Петербургское шоссе, 64/1, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

В дни работы выставки от метро Московская будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы, рядом с павильоном расположен просторный бесплатный паркинг.

Подробности: по ссылке.

Пресс-подход: 11 апреля в 12:00.

Контакты организаторов:

  • www.oldtimer.ru
  • gallery@oldtimer.ru
  • +7 9099391850

Реклама. ИП Панина Наталия Анатольевна. erid: F7NfYUJCUneRHUX3suZs

грузовик СССР выставки ретроавтомобили классика грузовики и автобусы
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Знакомые напевы: тест летних шин Gislaved PremiumControl Бренд Gislaved нам знаком минимум лет 25, а его глобальная история началась и вовсе в позапрошлом веке, когда в 1893 году братья Гислоу в шведском городе Йиславеде основали фирму с таким наз... 100 0 0 28.03.2025
Статьи / Новые авто Недостающий ингредиент: обзор GAC GS4 На сегодняшний день кроссоверы сегмента C-SUV – это тот хребет, на который опирается финансовое благополучие российского представительства любого китайского бренда. Без таких автомобилей мод... 960 1 0 26.03.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Пятое ТО вместо дилера: ремонт и обслуживание Kia Seltos Продажи Kia Seltos стартовали в России весной 2020 года, причём производство корейского кроссовера локализовали в Калининграде на заводе «Автотор». Посмотрим, что стало с машиной после пяти... 3537 3 0 26.03.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 25460 5 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25316 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 16142 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
14 Выбираем хэтчбек А-класса с пробегом за 500 тысяч рублей: полный приво...
10 Звезда особенного класса: история разработки и секрет успеха Mercedes-...
3 Пятое ТО вместо дилера: ремонт и обслуживание Kia Seltos
Новые комментарии
Change privacy settings