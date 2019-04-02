В ещё не ставшем серийным семействе Volkswagen I.D. прибавление - большой кроссовер

В ещё не ставшем серийным семействе Volkswagen I.D. прибавление — большой кроссовер

82 0 0
Публичная премьера нового паркетника VW пройдет на Шанхайском автосалоне, который откроется 16 апреля текущего года. Перед дебютом модели производитель распространил ее изображения.
 

На выставку в Шанхае немцы привезут концептуальный электрический кроссовер, получивший имя I.D. Roomzz, — это уже шестая модель в семействе «зеленых» прототипов I.D. Напомним, ранее Volkswagen представил хэтчбек I.D. (собственно, и давший название линейке), минивэн Buzz, купеобразный паркетник Crozz, седан Vizzion и багги. Все перечисленные концепты, за исключением багги, перевоплотятся в массовые электрокары (I.D. Buggy могут начать делать небольшими партиями).

Volkswagen I.D. Roomzz

Volkswagen I.D. Roomzz

В Volkswagen концепт I.D. Roomzz называют предвестником полноразмерного кроссовера, однако габариты шанхайской премьеры немцы пока не раскрывают. Кросс-купе I.D. Crozz, к примеру, сопоставимо с растянутым VW Tiguan Allspace: длина этого прототипа равна 4625 мм, колесная база – 2773 мм. I.D. Roomzz же, скорее всего, будет близок к Touareg (длина – 4878 мм, расстояние между осями – 2895 мм). Как и все остальные модели семейства I.D., новый кроссовер построен на платформе MEB, разработанной специально для электромобилей концерна Volkswagen.

Volkswagen I.D. Roomzz

Volkswagen I.D. Roomzz

Roomzz получил светодиодные фары, соединенные между собой светящимися полосками. Вместо традиционных наружных зеркал – камеры, задние двери распахиваются против хода движения. Интерьер немцы не показали, при этом в VW отметили, что у паркетника «совершенно новая конфигурация сидений» и настраиваемое освещение. Еще I.D. Roomzz оснащен автопилотом так называемого четвертого уровня: машина может передвигаться без участия водителя почти при любых условиях, но возможность ручного управления сохранена.

О силовой установке кроссовера в Volkswagen также умолчали. Наверняка I.D. Roomzz получил пару электромоторов (по одному на каждой из осей), а «тележка» MQB предусматривает установку батарей под полом салона. Такая компоновка была и у I.D. Crozz, суммарная отдача «купе» — 305 л.с., запас хода – 500 километров.

В серию большой кроссовер с дизайном по мотивам I.D. Roomzz отправят в 2021 году, первыми его получат китайцы.

1 / 5
Volkswagen I.D.
2 / 5
Volkswagen I.D. Crozz
3 / 5
Volkswagen I.D. Buzz
4 / 5
Volkswagen I.D. Vizzion
5 / 5
Volkswagen I.D. Buggy

Первым же глобальным серийным электрокаром семейства I.D. станет хэтчбек, его производство стартует в Германии уже этой осенью. Электродвигатель установлен на задней оси, его мощность, по предварительным данным, равна 170 л.с. Ожидается, что покупателям предложат три варианта батареи – ёмкостью 48, 55 или 62 кВт*ч. «Дальнобойность» в зависимости от аккумулятора – от 330 до 550 км по циклу WLTP.

Между тем линейка электрокаров Volkswagen в будущем может пополниться и брутальным внедорожником: если такой модели дадут «зеленый свет», то она будет конкурировать с Jeep Wrangler, Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class.

 

Авторынок Новинки Шанхай кроссоверы немецкая иномарка немецкие автомобили электрокары электромобили Volkswagen
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Новая Lada 4×4: первые изображения

Буквально на днях появилась новая информация о том, каким будет новый долгожданный отечественный внедорожник. Мы в редакции «Колёса.ру» решили представить…

41039 6 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
5 причин любить и ненавидеть Mitsubishi L200 IV

L200 – лидер вторичного рынка пикапов в России. Как ни удивительно, но Mitsubishi здесь смогли “победить” Toyota с их Hilux, который по логике предпочтений россиян в других классах должен был пользоваться непререкаемым…

210 0 0
Статьи / Авто Недели
Жертва народной любви: стоит ли покупать BMW 5 series E39 за 500 тысяч рублей

BMW 5 серии в четвертом поколении с индексом E39 – одна из тех машин, для которых можно проводить конкурс на самое заезженное народное прозвище. Еще одна популярная пластинка играет саундтрек «последняя настоящая…

917 1 0
Статьи / Шины и диски
Разница в потенциалах: тест-обзор шин Bridgestone Turanza Т005 и Bridgestone Potenza S007а

На момент, когда вы будете читать этот обзор, зимние дожди смоют каучуковые граффити с гоночной трассы близ испанской Гранады, и поспеет второй за год урожай апельсинов. Зато летние новинки от Bridgestone как раз…

158 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: губительные вибрации трансмиссии и хорошие моторы с плохим впуском

Из первой части обзора мы уже выяснили, что, несмотря на отличное качество оцинковки и окраски, кузов Икс-Тайпа всё же имеет пару очень неприятных слабых мест, электрика славится дороговизной оригинальных компонентов, а…

1886 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: отсутствующие пороги и обманчивая простота электрики

У поборников “расовой чистоты” премиальных машин Jaguar X-Type вызывает в лучшем случае презрительную ухмылку. “Это чёртов Форд” – говорят они. Насколько X-Type конструктивно близок к Форду? Правда ли, что несмотря на…

2413 10 0
Выбор авто / Подержанные авто
Ford Explorer III с пробегом: предательство гидротрансформатора и очень странный V6

Первая часть обзора нас обнадёжила: рама Эксплорера практически вечная, кузов имеет ряд предательски ржавеющих зон, но в целом тоже крепок. Подвески, за исключением пары грешков, тоже денег не просят, а…

2272 2 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Когда классификация обманчива: опыт владения Lexus RX 300 I

На рубеже девяностых и двухтысячных все наперебой бросились создавать «аболютно новый и уникальный» класс автомобилей, сочетающих легковые и внедорожные качества – SUV. В Mercedes изобрели нечто рамное, а затем начали…

38862 6 0
Тест-драйвы / Одиночные
Даже это можно сломать: опыт владения Lexus LS 460

Они быстро стареют, стремительно теряют в цене и теряют актуальность при малейшем рестайлинге. В десятилетнем возрасте их цена сравнима с ценой нового хэтчбека гольф-класса при неизменно высоких затратах на ремонт и…

23200 4 6
Тест-драйвы / Одиночные
Обычная пятёрка за 3 миллиона: опыт владения BMW 5 series E39

Что можно купить, если у тебя есть 3 миллиона рублей? Новую пятёрку “на минималках”, коллекционный янг- или даже олдтаймер, четыре Соляриса для таксопарка… А можно потратить их на BMW E39 528i, одну из самых странных…

19640 37 7
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

22963 7 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

20098 43 0
Статьи / Практика
«Вы в эфире!» Сравнительный тест FM-трансмиттеров

Давненько не брали мы в руки шашек… В смысле, таких гаджетов, как FM-трансмиттеры! По случаю в тестовой лаборатории «Колес» оказалась целая охапка подобных устройств – посмотрим, как подобные автоаксесуары…

7458 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

55977 2 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

40180 0 10
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

16107 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

69893 28 0
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

53755 5 8
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

53359 0 7
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?