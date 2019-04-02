В ещё не ставшем серийным семействе Volkswagen I.D. прибавление — большой кроссовер

Публичная премьера нового паркетника VW пройдет на Шанхайском автосалоне, который откроется 16 апреля текущего года. Перед дебютом модели производитель распространил ее изображения.

На выставку в Шанхае немцы привезут концептуальный электрический кроссовер, получивший имя I.D. Roomzz, — это уже шестая модель в семействе «зеленых» прототипов I.D. Напомним, ранее Volkswagen представил хэтчбек I.D. (собственно, и давший название линейке), минивэн Buzz, купеобразный паркетник Crozz, седан Vizzion и багги. Все перечисленные концепты, за исключением багги, перевоплотятся в массовые электрокары (I.D. Buggy могут начать делать небольшими партиями).

В Volkswagen концепт I.D. Roomzz называют предвестником полноразмерного кроссовера, однако габариты шанхайской премьеры немцы пока не раскрывают. Кросс-купе I.D. Crozz, к примеру, сопоставимо с растянутым VW Tiguan Allspace: длина этого прототипа равна 4625 мм, колесная база – 2773 мм. I.D. Roomzz же, скорее всего, будет близок к Touareg (длина – 4878 мм, расстояние между осями – 2895 мм). Как и все остальные модели семейства I.D., новый кроссовер построен на платформе MEB, разработанной специально для электромобилей концерна Volkswagen.

Roomzz получил светодиодные фары, соединенные между собой светящимися полосками. Вместо традиционных наружных зеркал – камеры, задние двери распахиваются против хода движения. Интерьер немцы не показали, при этом в VW отметили, что у паркетника «совершенно новая конфигурация сидений» и настраиваемое освещение. Еще I.D. Roomzz оснащен автопилотом так называемого четвертого уровня: машина может передвигаться без участия водителя почти при любых условиях, но возможность ручного управления сохранена.

О силовой установке кроссовера в Volkswagen также умолчали. Наверняка I.D. Roomzz получил пару электромоторов (по одному на каждой из осей), а «тележка» MQB предусматривает установку батарей под полом салона. Такая компоновка была и у I.D. Crozz, суммарная отдача «купе» — 305 л.с., запас хода – 500 километров.

В серию большой кроссовер с дизайном по мотивам I.D. Roomzz отправят в 2021 году, первыми его получат китайцы.

1 / 5 Volkswagen I.D. 2 / 5 Volkswagen I.D. Crozz 3 / 5 Volkswagen I.D. Buzz 4 / 5 Volkswagen I.D. Vizzion 5 / 5 Volkswagen I.D. Buggy

Первым же глобальным серийным электрокаром семейства I.D. станет хэтчбек, его производство стартует в Германии уже этой осенью. Электродвигатель установлен на задней оси, его мощность, по предварительным данным, равна 170 л.с. Ожидается, что покупателям предложат три варианта батареи – ёмкостью 48, 55 или 62 кВт*ч. «Дальнобойность» в зависимости от аккумулятора – от 330 до 550 км по циклу WLTP.

Между тем линейка электрокаров Volkswagen в будущем может пополниться и брутальным внедорожником: если такой модели дадут «зеленый свет», то она будет конкурировать с Jeep Wrangler, Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class.