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  • В горы без спешки: VW вернул к жизни внедорожный четырёхосный Bulli на гусеницах

В горы без спешки: VW вернул к жизни внедорожный четырёхосный Bulli на гусеницах

27.05.2022 120 0 0

Специалисты подразделения VWCV Classic Vehicles немецкого автоконцерна восстановили единственный сохранившийся четырёхосный фургон Volkswagen Bulli Half-track Fox, сконструированный в середине 60-х австрийским инженером Куртом Кретцнером.

 

Легендарный Volkswagen T1, он же Bulli (бычок), он же любимая машина хиппи имел множество нестандартных модификаций, но о гусеничной конверсии австрийца Курта Кретцнера знают и помнят немногие — уж больно необычная у него получилась машина. Кретцнер был заядлым лыжником, дотошно изучил склоны австрийских Альп и по работе прекрасно знал, с каким трудностями сталкивались местные механики, обслуживавшие горнолыжные подъёмники, радиовышки и другие объекты инфраструктуры. Альпийским механикам остро не хватало фургончика, куда можно было бы погрузить всё необходимое оборудование и взобраться на крутой склон — на рынке спецтехники тогда подходящих моделей не было и Кретцнер решил сделать внедорожный фургончик самостоятельно.

За основу австриец взял обычный Bulli, сошедший с конвейера в немецком Ганновере в 1962 году, проектные работы заняли несколько лет и к 1968-му Кретцнер сделал два опытных образца с перспективой организации мелкосерийного производства, но уже на третьем экземпляре бизнес по каким-то причинам застопорился. Третья машина так и не была достроена, а из первых двух до наших дней дожила только одна.

Пресс-релиз VWCV Classic Vehicles сообщает, что в начале 90-х изрядно потасканную машину купил для своей коллекции австрийский музей Porsche, затем она попала в клуб любителей фургончиков Т1 — Bullikartei e.V. В 2005 году клуб предпринял попытку отреставрировать машину, но из-за плохой организации процесса и логистических трудностей не смог реализовать задумку. В 2018 году Bulli Half-track Fox попал в распоряжение заводского подразделения VWCV Classic Vehicles и только здесь, наконец, его привели в божеский вид — реставрация закончилась в феврале этого года.

Придуманный Кретцнером фургон снабжён четырьмя двускатными осями. Первые две — поворотные, а две задние — ведущие. Напомним, что оригинальный Т1 имеет заднее расположение двигателя и задние ведущие колёса. Кретцнер использовал для привода второй оси цепную передачу, а курсовую устойчивость в случае проскальзывания колёс по левому или правому борту обеспечивал самоблокирующийся дифференциал. Для пущей проходимости ведущие оси вдобавок были обуты в самодельные алюминиевые гусеницы с резиновыми накладками (эти накладки не давали повредить асфальт, когда фургон на него выезжал). С учётом толщины гусениц на задние оси пришлось ставить 13-дюймовые колёса, на передние — 14-дюймовые.

В теории можно было натянуть гусеницы на все оси, но тогда пришлось бы устанавливать в Bulli типичное для таких машин танково-тракторное рулевое управление рычагами, но Кретцнер хотел, чтобы его машиной можно было управлять как обычной легковушкой, а потому передние оси остались без гусениц. Из-за своего необычного шасси машина получила название Half-track Fox, что можно перевести как «полугусеничная лиса». Слово «лиса» привязано к рыжему цвету, хорошо заметному на снегу и на пересечённой местности.

В движение Half-track Fox приводится стандартным 1,2-литровым 4-цилиндровым бензиновым оппозитником мощностью 34 л.с. Немудрено, что максимальная скорость с таким мотором невелика — всего 35 км/ч, зато седоки могут вдоволь насладится пейзажами за окном.

Реставраторы VWCV Classic Vehicles дотошно восстановили кузов и техническую начинку Half-track Fox, а вот подробного описания внутреннего убранства машины им найти не удалось, поэтому пришлось импровизировать: в новой жизни салон Bulli Half-track Fox получил обшивку из бука и сосны, в центральной части (между кабиной и площадкой над двигателем) теперь есть две продольные лавочки и складной столик между ними.

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Восстановленный VW Bulli Half-track Fox наверняка будет принимать участие в различных фестивалях, юбилеях Т1 и, возможно, в рекламных компаниях. Напомним, что в марте Volkswagen представил электрический минивэн ID. Buzz и коммерческий фургон на его базе ID. Buzz Cargo, обе машины стилизованы под Т1. В свою очередь немецкая фирма eClassics с одобрения Volkswagen с 2020 года предлагает электрическую конверсию классического Bulli.

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