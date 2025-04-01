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В Hyundai вдохновились играми для создания спортивного концепта на базе кроссовера Inster

01.04.2025 40 0 0

Корейская компания полностью рассекретила шоу-кар, который получит название Insteroid. Живая премьера пройдёт в рамках выставки в Сеуле, которая пройдёт с 3 по 13 апреля 2025 года.

Маленький кроссовер Hyundai Casper, имеющий ту же платформу, что и Kia Picanto, дебютировал осенью 2021 года. В линейке бренда модель заняла место SUV начального уровня, при этом изначально паркетник был представлен только на домашнем рынке и только с бензиновым двигателем. Глобальная версия Каспера – Hyundai Inster – была представлена в июне 2024 года. Инстер получил полностью электрическую «начинку», на домашнем рынке его продают под названием Casper Electric.

На фото: концепт Hyundai Insteroid

Теперь этот глобальный «компакт» корейская компания решила использовать для выпуска шоу-кара Hyundai Insteroid, создатели которого вдохновлялись видеоиграми. В названии спортивного концепта сочетаются имя серийной модели Inster, а также слово Steroid. Как отмечалось ранее, по мнению разработчиков, этот концепт Hyundai исполняет роль «глюка в автомобильной матрице». Ещё они добавили, что он выглядит так, словно только что сошёл с цифровой скоростной трассы.

Шоу-кар получил иные передний и задний бамперы с большим сплиттером спереди и массивным диффузором сзади, большие расширенные колёсные арки с отдельными воздуховодами. Ещё профиль украсили боковыми юбками, а также 21-дюймовыми дисками разного дизайна на передней и задней осях; колёса обуты в низкопрофильную трековую резину Pirelli. Корму снабдили огромным спойлером необычной формы.

Интерьер Hyundai Insteroid тоже получил свою порцию изменений. Спортивный концепт снабдили каркасом безопасности, креслами-ковшами, гоночным рулевым колесом и необычной приборной панелью, которая состоит из нескольких разномастных экранчиков. На месте заднего дивана установлен сабвуфер аудиосистемы, которая получила собственное название – Hyundai Beat House.

На фото: салон концепта Hyundai Insteroid

В качестве декоративного элемента для оформления интерьера корейцы решили, судя по всему, выбрать персонажа – призрака из игры Pac-Man. Его изображение можно найти в самых разных местах салона. Различные акценты как во внешности, так и во «внутреннем убранстве» имеют яркий оранжевый цвет, в том числе ремни безопасности.

Официальной информации о технике шоу-кара Insteroid нет. Не исключено, что его снабдят той же двухмоторной установкой, которой оснащается серийный спорткар Hyundai Ioniq 5 N. Напомним, её максимальная совокупная мощность равна 609 л.с., а в режиме N Grin Boost (активируется красной клавишей на рулевом колесе) показатель увеличивается до 650 л.с.

Стоит отметить, что стандартная «начинка» обычного Hyundai Inster в разы «скромнее». Базовому варианту положен один 97-сильный электродвигатель и тяговая батарея ёмкостью 42 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у такого электрокара составляет 300 км. Исполнение Long Range тоже оснащается единственным электромотором, но его мощность составляет 115 л.с., а ёмкость аккумулятора – 49 кВт*ч. Дальнобойность без подзарядки – 355 км.

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