В линейке FAW появится кросс-купе: оптика в стиле Cadillac и Mazda CX-4 в конкурентах

На домашний рынок купеобразная «пятидверка», как ожидается, выйдет до конца текущего года. Модель предложат с двумя турбомоторами на выбор.

Три года назад концерн FAW переименовал на родине свой суббренд Besturn в Bestune, а затем сменился еще и фирменный стиль, его главная «фишка» — клыкастая головная оптика, как у Кадиллаков. Первой на себя такие фары нацепила модель B70 нового поколения, которая из седана превратилась в лифтбек. Вторым стал кроссовер T55, стартовавший в Китае пару месяцев назад. А скоро покупателям предложат еще одну модель с новым дизайном: эту «пятидверку» мы уже видели на шпионских фото, теперь же в базе китайского минпрома появились снимки, на которых машина запечатлена без какого-либо камуфляжа.

Новинка, скорее, представляет собой кросс-хэтч, но местные СМИ считают ее купеобразным кроссовером, одним из главных конкурентов которого будет Mazda CX-4 (эта Мазда доступна только в КНР). К слову, на кадрах сертификационного органа у «купе» два варианта имени: Bestune 70S и Bestune B70S. То есть за основу, видимо, взяли лифтбек. А вот под каким индексом автомобиль поступит в продажу – узнаем после официального анонса.

Модель отличилась не только оптикой «под Cadillac», но еще огромной нижней решеткой и выполненными в виде единой плашки задними фонарями. За «кроссоверность» отвечают неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова и рейлинги на крыше. У дорогих версий будут выдвижные ручки дверей и двухцветная окраска. Длина новой «пятидверки» FAW равна 4555 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1515 мм, колесная база – 2750 мм. Размеры родственного лифтбека B70: 4810/1840/1455 мм, расстояние между осями – 2800 мм. Ну и для сравнения, габариты Mazda CX-4: 4637/1855/1524 мм, колесная база – 2700 мм.

Внутри паркетник почти дословно повторил Bestune B70 – об этом мы знаем, благодаря папарацци. То есть «эске» тоже достались усеченное рулевое колесо, объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы и сенсорный блок управления «климатом», причем на нижнем дисплее имеются вращающиеся шайбы. Также для новинки заявлен адаптивный круиз-контроль.

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Кросс-купе будет доступно с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор: базовым станет мотор 1.5 мощностью 169 л.с. (им же оснащается и соплатформенный лифтбек), альтернатива – двигатель 2.0 с отдачей в 224 л.с. (у B70 такой тоже будет, но позже). О коробках пока ни слова. Родственный Bestune B70 с полуторалитровым турбомотором сегодня предлагается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полного привода у лифтбека нет, паркетник тоже, очевидно, предложат только в переднеприводном исполнении.



По цене можно ориентироваться на Bestune B70. Последняя модель в Поднебесной сегодня стоит от 99 000 до 139 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 138 000 – 1 608 000 рублей по актуальному курсу. Ну а Mazda CX-4 обойдется минимум в 148 800 юаней (1 711 000 рублей).

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Между тем FAW готовит новинки и для России, правда, модели с дизайном «под Cadillac» среди них пока не значатся: у нас ближайшей премьерой станет кроссовер T77.

