В Москве 19 и 20 сентября пройдёт масштабная выставка Wheels and Chains

19 и 20 сентября в Москве пройдёт первая масштабная выставка, посвящённая авто- и мотокультуре и сопутствующим течениям прошлого века – Wheels and Chains.

Организаторы мероприятия – главные проекты российской кастом-культуры: Original Meet (Санкт-Петербург) и Olds Cool Show (Москва).



На площадке выставки будут представлены оригинальные классические модели, давно ставшие классикой автопрома, а также кастомные автомобили и мотоциклы от ведущих мастерских и частных коллекционеров двух столиц.

За атмосферу мероприятия отвечают музыканты Hi&Low Records, играющие гаражный рок. Дополняют выставку обширный маркет винтажной одежды, обуви и аксессуаров, художники, барберы и татуировщики, работающие в канонах «старой школы», фуд-корт с участием смелых представителей стрит-фуда.

Выставка пройдёт на территории культурно-делового кластера Басманный двор в Басманном районе города Москвы. Проект ставит своей основной задачей объединение ведущих креативных индустрий Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, а также формирование альтернативного досуга для горожан и гостей города.

Live-сцена: Menk, Lunar Funeral, Мертвая Голова, Сахарный Человек, Tapenight, Hashtea.

DJs: Titov, Pomelov, Rain, Kot.

Дата: 19-20 сентября

Адрес: Москва, Басманный двор, ул. Бауманская 15

Сайт мероприятия

Цена: от 500 до 1200 рублей

Бесплатно детям до 12 лет в сопровождение родителей.