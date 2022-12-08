В Нидерландах создали самый управляемый Jeep Wrangler в мире с 840-сильным мотором

Тюнинг-ателье Sam's Garage из Нидерландов приспособило американский рамный внедорожник Jeep Wrangler для езды по гоночному треку, спецверсия получила имя Zandvoort Edition в честь автодрома Зандворт (находится в одноимённом городе в провинции Северная Голландия) и ряд стильных косметических обновок.

В США есть сотни мастерских, готовых улучшить характеристики легендарного Jeep Wrangler для езды по бездорожью, но мы не знаем ни одной, которая предлагала бы трековый вариант этой модели — видимо, такое просто никому не приходило в голову. Зато уникальную нишу на рынке эксклюзивных автомобилей увидел нидерландский предприниматель Сэмюэль Ван Волленховен, сын принца Бернарда Оранского, он основал собственное тюнинг-ателье Sam's Garage (SG) и будет предлагать облагороженные на европейский манер версии Jeep Wrangler, в частности Zandvoort Edition.

По данным журнала AutoWeek, спрос на Wrangler в Нидерландах за последние пару лет заметно вырос, и это несмотря на то, что внедорожник сейчас предлагается здесь исключительно в plug-in гибридной версии 4xe. Но для SG это не проблема, нидерландская фирма наладила контакты с американскими поставщиками, поскольку для внедорожника Zandvoort Edition требуется наиболее мощная донорская версия Rubicon 392 с атмосферным V8, при этом стоковый двигатель демонтируется, вместо него ставится компрессорный V8 мощностью 840 л.с. от американского тюнинг-ателье America's Most Wanted 4x4.



Ходовая часть модифицирована с помощью нидерландской гоночной команды Bas Koeten Racing, но подробностей о масштабе изменений пока нет, ясно только, что установлены более мощные тормоза и прочие компоненты, делающие рамный внедорожник на неразрезных мостах пригодным для езды по гоночному треку. 22-дюймовые кованые колёса обуты в спортивные покрышки. Новая система выхлопа обеспечивает подобающее спортивному SUV акустическое сопровождение.



Над дизайном версии Zandvoort Edition тоже хорошо поработали, в этой части апгрейда SG привлекла коллег из нидерландского ателье Heritage Customs, что предлагает необычные кузовные конверсии для Land Rover Defender (например, отделку под ржавчину и складную крышу). В основном переделке подвергается «простонародный» салон Wrangler, он получает новую отделку лакшери-уровня из большой палитры материалов (кожа, алькантара, дерево, металл, углепластик), можно установить спортивные передние кресла и кастомную аудиосистему с бесподобным звучанием. Снаружи версию Zandvoort Edition легко идентифицировать по чёрной «пасти» между фарами, занявшей место традиционной решётки Jeep.



Цену и динамические характеристики Jeep Wrangler Zandvoort Edition ателье Sam's Garage не раскрывает, все детали сообщаются по запросу конкретного клиента.

