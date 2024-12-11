В ноябре 2024 предложение на новые авто выросло на 51% по сравнению с ноябрем 2023

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику спроса, предложения и цен на новые автомобили в ноябре 2024 года. Оказалось, что 4 строки из топ-5 популярных марок заняли китайские бренды, а средняя цена 1 новой машины составила 2 925 000 рублей.

По данным платформы Авито Авто, в ноябре в сегменте новых автомобилей лидером по спросу среди марок стал ВАЗ (LADA), чья доля составила 25,1%. На втором месте – Haval (9,7%), на третьем – Chery (7,9%). Четвертую строку заняла марка Geely, получившая 5,7%, а замыкает пятерку Changan с долей 4,1%.



Среди моделей лидером по спросу в ноябре 2024 года стала ВАЗ (LADA) Granta, чья доля составила 9,4%. Второе место досталось еще одной модели ВАЗ (LADA) – Vesta, которая получила 4,6% от спроса, а третье – Haval Jolion (3,6%). Также в пятерку вошли Москвич 3 и ВАЗ (LADA) Niva Legend. Наиболее динамично рос спрос на ВАЗ (LADA) Largus: в ноябре 2024 года он оказался в 14 раз выше, чем в ноябре 2023 года.

Предложение на новые авто в ноябре 2024 года выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по количеству объявлений среди марок стал ВАЗ (LADA) (14,8%). На втором месте оказался бренд Chery с 11,2%, а на третьем – Geely с 10,8%. Среди моделей на первом месте в предложении – ВАЗ (LADA) Granta, чья доля составила 4,8% от всех объявлений. Вторую строку занял OMODA C5 (4,4%), а третью – Chery Tiggo 7 Pro Max (4,3%).

Сейчас особенно заметна активность китайских производителей и их дилеров в продвижении автомобилей из Поднебесной. На данный момент доля новых китайских авто в предложении составляет уже 68%. Влияет на ситуацию на рынке и рост доли дилеров, представляющих интересы китайских брендов. По данным агентства «АВТОСТАТ», она за год выросла вдвое: если в январе 2023-го этот показатель составлял 33,3%, то к июлю 2024 года достиг уже 66%. Вместе с тем высокие темпы роста в этом сегменте повышают конкуренцию между дилерами, стимулируя их предлагать более выгодные условия покупки авто или, например, оформления кредита. Сориентироваться в них и выбрать самый оптимальный вариант поможет каталог новых автомобилей на платформе Авито Авто: в нем собрано более 190 тысяч объявлений от дилеров, в которых указаны предлагаемые при покупке бонусы – специальные условия кредита, КАСКО или аксессуары в подарок и другие. Никита Ивахненко руководитель направления «Новые авто» в Авито

Топ-10 новых авто по доле в спросе, ноябрь 2024 г., Россия, Авито Авто

Марка Модель Доля в спросе Средняя цена 1 , руб. ВАЗ (LADA) Granta 9,4% 1 057 000 ВАЗ (LADA) Vesta 4,6% 1 720 000 Haval Jolion 3,6% 2 499 000 Москвич 3 2,9% 1 770 000 ВАЗ (LADA) Niva Legend 2,8% 1 089 000 ВАЗ (LADA) Largus 2,8% 1 684 000 Chery Tiggo 4 Pro 2,6% 2 200 000 OMODA C5 2,2% 2 784 000 ВАЗ (LADA) Niva Travel 2% 1 398 000 Chery Tiggo 7 Pro Max 2% 3 017 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.