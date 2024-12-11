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  • В ноябре 2024 предложение на новые авто выросло на 51% по сравнению с ноябрем 2023

В ноябре 2024 предложение на новые авто выросло на 51% по сравнению с ноябрем 2023

11.12.2024 39 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику спроса, предложения и цен на новые автомобили в ноябре 2024 года. Оказалось, что 4 строки из топ-5 популярных марок заняли китайские бренды, а средняя цена1 новой машины составила 2 925 000 рублей.

По данным платформы Авито Авто, в ноябре в сегменте новых автомобилей лидером по спросу среди марок стал ВАЗ (LADA), чья доля составила 25,1%. На втором месте – Haval (9,7%), на третьем – Chery (7,9%). Четвертую строку заняла марка Geely, получившая 5,7%, а замыкает пятерку Changan с долей 4,1%.

Среди моделей лидером по спросу в ноябре 2024 года стала ВАЗ (LADA) Granta, чья доля составила 9,4%. Второе место досталось еще одной модели ВАЗ (LADA) – Vesta, которая получила 4,6% от спроса, а третье – Haval Jolion (3,6%). Также в пятерку вошли Москвич 3 и ВАЗ (LADA) Niva Legend. Наиболее динамично рос спрос на ВАЗ (LADA) Largus: в ноябре 2024 года он оказался в 14 раз выше, чем в ноябре 2023 года.

Предложение на новые авто в ноябре 2024 года выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по количеству объявлений среди марок стал ВАЗ (LADA) (14,8%). На втором месте оказался бренд Chery с 11,2%, а на третьем – Geely с 10,8%. Среди моделей на первом месте в предложении – ВАЗ (LADA) Granta, чья доля составила 4,8% от всех объявлений. Вторую строку занял OMODA C5 (4,4%), а третью – Chery Tiggo 7 Pro Max (4,3%).

Сейчас особенно заметна активность китайских производителей и их дилеров в продвижении автомобилей из Поднебесной. На данный момент доля новых китайских авто в предложении составляет уже 68%. Влияет на ситуацию на рынке и рост доли дилеров, представляющих интересы китайских брендов. По данным агентства «АВТОСТАТ», она за год выросла вдвое: если в январе 2023-го этот показатель составлял 33,3%, то к июлю 2024 года достиг уже 66%. Вместе с тем высокие темпы роста в этом сегменте повышают конкуренцию между дилерами, стимулируя их предлагать более выгодные условия покупки авто или, например, оформления кредита. Сориентироваться в них и выбрать самый оптимальный вариант поможет каталог новых автомобилей на платформе Авито Авто: в нем собрано более 190 тысяч объявлений от дилеров, в которых указаны предлагаемые при покупке бонусы – специальные условия кредита, КАСКО или аксессуары в подарок и другие.
Никита Ивахненко
руководитель направления «Новые авто» в Авито

Топ-10 новых авто по доле в спросе, ноябрь 2024 г., Россия, Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена1, руб.
ВАЗ (LADA)Granta9,4%1 057 000
ВАЗ (LADA)Vesta4,6%1 720 000
HavalJolion3,6%2 499 000
Москвич32,9%1 770 000
ВАЗ (LADA)Niva Legend2,8%1 089 000
ВАЗ (LADA)Largus2,8%1 684 000
CheryTiggo 4 Pro2,6%2 200 000
OMODAC52,2%2 784 000
ВАЗ (LADA)Niva Travel2%1 398 000
CheryTiggo 7 Pro Max2%3 017 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

авторынок новые авто
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