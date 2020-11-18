В ПДД появится новый блок правил, а на российских дорогах – дополнительные дорожные знаки

С очередным проектом изменений в российские ПДД выступил Минтранс. Документ планируется направить на рассмотрение в Белый дом. Поправки разрабатываются с 2019 года, а сам вопрос – о контроле за теми, кто использует так называемые «средства индивидуальной мобильности» – обсуждается в течение нескольких последних лет. Теперь появились подробности о будущих изменениях.



Подробнее о поправках сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Владимира Луговенко, заместителя главы департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства. Предполагается, что в ПДД войдёт новый блок правил для тех, кто перемещается по улицам на электро- и механических самокатах, сегвеях, гироскутерах, моноколёсах, роликовых коньках, скейтбордах и т.д. Все эти «альтернативные» ТС решено обозначить термином «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).

Согласно документу, передвигаться на таком транспорте можно будет лишь в определённых местах и в соответствии с возрастом. Так, детям до семи лет разрешат кататься по тротуарам и на пешеходных зонах, причём только в сопровождении взрослых. Тем, кто старше 14 лет, позволят выезжать на дороги общего пользования (где скоростной лимит не превышает 60 км/ч) и двигаться по правому краю проезжей части.



Помимо этого, на дорогах может появиться несколько новых знаков. Одним из них станет 3.35 «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Помимо этого, на городских магистралях появятся специальные таблички 8.27 и 8.28, указывающие, распространяется ли действие установленного знака на владельцев СИМ.

Ведомство уже определилось с санкциями за нарушения новых правил, по сути, они предусмотрены действующим Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). Речь идёт о статье 12.29 КоАП, которая предусматривает наказание в виде 800-рублёвого штрафа для нарушителей-велосипедистов или «иных лиц, участвующих в дорожном движении». Если такое нарушение ПДД было совершено нетрезвым участником, то размер взыскания увеличивается до 1-1,5 тыс. рублей.



Также наказание для нарушителей на СИМ есть в статье 12.30 КоАП: штраф в размере 1 тыс. рублей будет применяться, если пользователь электросамоката, сегвея и т.д. создал помеху для движения «обычному» транспорту на дороге. Если же пользователь СИМ сбил кого-либо и нанёс этому человеку травмы, то взыскание составит 1-1,5 тыс. рублей.

При этом законодатели пока что не определились с тем, какие именно «альтернативные» средства передвижения стоит относить к СИМ. Так, в ГИБДД считают, что механические устройства без двигателей – то есть скейтборды, «обычные» самокаты, ролики и коньки – не должны относиться к «средствам индивидуальной мобильности», а их владельцев стоит относить к пешеходам.



А, к примеру, в УГИБДД Татарстана настаивают на том, что электросамокаты, оснащённые мотором мощностью более 250 кВт и способные набирать скорость выше 20 км/ч, должны быть приравнены к мопедам. Кстати, именно в этом регионе сотрудники ведомства уже начали требовать от владельцев электросамокатов проходить проверку на содержание алкоголя в организме, а за отказ от медосвидетельствования – лишать прав.

