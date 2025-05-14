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  • В Петербурге в шестой раз пройдет Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест»

В Петербурге в шестой раз пройдет Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест»

14.05.2025 25 0 0

С 22 по 24 мая в центре Санкт-Петербурга пройдет VI Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест». Программа Фестиваля не оставит равнодушными тех, кто интересуется прошлым, настоящим и будущим транспорта.

22 мая старт Фестивалю даст XXVII конкурс профессионального мастерства водителей автобусов, за победу в котором будут бороться виртуозы руля из Петербурга и других городов России, а также зарубежных стран. Конкурс проходит на территории Автобусного парка и включает в себя несколько этапов: скоростное маневрирование и фигурное вождение на автобусе. Награждение победителей конкурса состоится 23 мая на сцене Фестиваля на Манежной площади.

23 и 24 мая на Манежной площади и Кленовой улице откроет двери выставка инновационного транспорта и оборудования. Ведущие производители транспортных средств представят новинки городского пассажирского транспорта (автобусы, электробусы, троллейбусы, трамваи, вагон метро), специальной техники (грузовые автомобили, электромобили, фургоны, мусоровозы), легковых автомобилей и средств индивидуальной мобильности, а также комплектующих элементов и дополнительных сервисов. Традиционно пассажирская техника, представляемая на Фестивале, в дальнейшем проходит тестирование на регулярных маршрутах Санкт-Петербурга. Выставка работает два дня для всех желающих.

23 мая деловая программа транспортного фестиваля соберет вместе специалистов, производителей и поставщиков, представителей органов государственной власти, транспортных компаний и учебных заведений для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли. Основными темами выступлений и дискуссий станут вопросы роли и места федерального проекта «Развитие общественного транспорта» в национальном проекте «Инфраструктура для жизни», цифровизации транспортной системы, развития экологического транспорта и инфраструктуры для него, а также подготовки кадров для транспортной отрасли. 

24 мая подарком ко Дню рождения города станет крупнейший в России – Петербургский международный парад ретротранспорта, который соберет более 320 единиц техники. Традиционно участниками парада становятся образцы исторической техники – автобусов, троллейбусов, трамваев, мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей, спецтехники – из частных коллекций и музеев регионов России и зарубежных стран. Парад проследует по центральным улицам города до Инженерной улицы, где до конца дня будет работать открытая выставка для всех желающих.

Традиционно Фестиваль порадует гостей и жителей Северной столицы уникальной концертной программой под открытым небом – в течение двух дней, 23 и 24 мая, на сцене на Манежной площади выступят различные творческие коллективы, звезды эстрады, а также победители музыкального конкурса «Полет мечты», проводимого в рамках Фестиваля для начинающих артистов. 24 мая на гала-концерте для всех желающих выступят ВИА «Поющие гитары», народный артист России Василий Герелло, ансамбль «Белорусские легенды», Андрей Лызин и группа «Скорая помощь», заслуженный деятель искусств России Игорь Корнелюк и группа «Чёрный кофе»!

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