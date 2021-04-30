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В Петербурге во второй раз пройдет международный транспортный фестиваль

30.04.2021 111 0 0

В Санкт-Петербурге в конце мая пройдет II Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest. В программе фестиваля – выставка инновационного транспорта и оборудования, а также масштабный парад раритетов, которые не оставят равнодушными тех, кто интересуется прошлым, настоящим и будущим транспорта.

 

Партнерский материал

21 и 22 мая в центре города можно будет посетить выставку инновационного транспорта и оборудования. На Манежной площади под открытым небом ведущие зарубежные и отечественные производители представят новинки пассажирского и легкового транспорта, а также спецтехники, обменяются положительным опытом в рамках отраслевого сотрудничества. Вас ждут различные модели электробусов и грузовики на альтернативном топливе. Время проведения – с 10:00 до 19:30.

22 мая пройдёт крупнейший в России международный парад ретро-транспорта. Десятки раритетных автобусов, троллейбусов, грузовых и легковых автомобилей традиционно проследуют по Невскому проспекту, а затем распахнут свои двери для всех желающих на Инженерной улице. Старт параду будет дан в полдень на Васильевском острове.

В рамках деловой программы 21 мая эксперты обсудят актуальные вопросы развития транспортной отрасли. Основными темами обсуждения станут расширение использования альтернативных источников энергии в городском пассажирском транспорте, повышение безопасности пассажирских перевозок, информационно-телекоммуникационные технологии как инструмент цифровизации бизнес-процессов и другие.

Горожан и гостей Северной столицы на Манежной площади ждет развлекательная и концертная программа под открытым небом. В концертной программе принимают участие народный артист России Василий Герелло, ансамбль «Белорусские Песняры», народная артистка Беларуси Инна Афанасьева, Андрей Лызин и группа «Скорая помощь», группа «BACKSTAGE Girlsband» и др.

SpbTransportFest включен в официальную программу празднования Дня основания Санкт-Петербурга.

Вход свободный!

Подробная информация на сайте мероприятия  

Организатор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и Комитет по транспорту

Оператор фестиваля – ВО «РЕСТЭК»

Россия коммерческий транспорт

 

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