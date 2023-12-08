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  • В погоню за «китайцами»: Stellantis предложит сменные батареи для своих электромобилей

В погоню за «китайцами»: Stellantis предложит сменные батареи для своих электромобилей

08.12.2023 67 0 0

Корпорация Stellantis совместно с американской компанией Ample в следующем году запустит в Европе пилотный проект по быстрой замене батарей электромобилей на специальных терминалах, технологию обкатают на хэтчбеках Fiat 500e, в будущем она может распространиться на другие марки и модели Stellantis.

В Европе технология сменных батарей для электромобилей пока не прижилась, пионером в этой области была компания Renault: ещё в позапрошлом десятилетии она вместе с американо-израильской компанией Better Place запустила в Израиле и Дании сеть терминалов для быстрой замены батарей электромобилей, но коммерческая эффективность этого предприятия и его привлекательность для потребителя оказались ничтожными, проект прогорел, в 2013 году компания Better Place обанкротилась. Позже Renault думала вернуться к идее сменных батарей для электромобилей, но пока не сделала никаких конкретных шагов в этом направлении, а вот корпорация Stellantis, прежде сменными батареями не занимавшаяся, решила обкатать эту технологию с минимальными для себя финансовыми и репутационными рисками.

В рамках пилотного проекта Stellantis будет использовать терминалы для замены батарей американской компании Ample, у которой уже есть несколько таких терминалов в Европе, а новые, если они понадобятся, можно установить всего за три дня. Запуск состоится летом следующего года в Мадриде (столица Испании), сменными батареями оснастят сотню хэтчбеков Fiat 500e из каршерингового сервиса Free2Move (дочерняя структура корпорации Stellantis). Процесс замены батареи на одном электромобиле будет занимать пять минут.

Fiat 500e

Финансовые параметры партнёрства Stellantis и Ample не разглашаются, но ясно, что затраты со стороны Stellantis невелики, так как это чужая и уже работающая технология, Stellantis просто хочет обкатать её на своих моделях, посмотреть, как пойдёт, оценить результаты и принять либо не принять решение по расширению партнёрства.

Западные автоконцерны сейчас с волнением наблюдают за тем, как китайские компании стремительно развивают технологию сменных батарей для электромобилей, но пока не видят в ней для себя очевидных коммерческих перспектив, а потому и не ввязываются в гонку. В Китае пионером этого направления считается компания Nio, у которой уже тысячи терминалов по замене батарей в Китае и десятки в Европе. Недавно Nio заключила партнёрство с Geely и Changan для дальнейшего развития технологии сменных батарей, активно работают в этом направлении и другие китайские компании — например, производитель аккумуляторов CATL.

Сменные батареи позволили Nio снизить начальные цены на свои электромобили: их можно купить без батареи, а батарею брать по подписке, меняя, когда нужно, на терминалах, и не простаивая часами у розетки. Быстрая замена — одно из главных преимуществ сменных батарей, потребитель тратит на получение полного заряда примерно столько же времени, сколько владелец «углеводородного» автомобиля на заправку топливного бака под пробку, то есть около пяти минут. Вдобавок исчезает известный страх владельца электромобиля по поводу снижения ёмкости батареи по мере её износа — когда батарея тебе не принадлежит, не так уж важно, какова её остаточная ёмкость.

Главный минус технологии сменных батарей — её привязка к конкретному производителю, а порой и конкретной модели электромобили. Без внутриотраслевой унификации массового распространения эта технология распространения не получит — собственно, именно такой унификацией китайские компании сейчас и занимаются, они быстро договариваются и быстро работают, а западные компании пока только с изумлением за этим наблюдают и пытаются осознать, во что это всё может вылиться.

электромобиль Европа бизнес авто и технологии FIAT FIAT 500

 

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