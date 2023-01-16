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  • В последний путь на электрической «лошадке»: Ford Mustang Mach-E превратили в катафалк

В последний путь на электрической «лошадке»: Ford Mustang Mach-E превратили в катафалк

16.01.2023 121 0 0

Британская компания Coleman Milne из пригорода Болтона (графство Большой Манчестер) радикально удлинила электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E и сделала на его базе две новые модификации — катафалк и лимузин.

Coleman Milne (входит в группу компаний WN VTech) работает с 1953 года и сегодня является одним из ведущих производителей катафалков в Великобритании. Основу модельного ряда Coleman Milne составляют несколько разновидностей погребальных Мерседесов Е-класса, «модный» электрокатафалк Wisper на базе Tesla Model S и катафалки на базе коммерческих однотонных фургонов. На сайте компании также пока ещё представлены катафалк и лимузин на базе Ford Mondeo, но весной прошлого года Ford перестал производить модель-исходник, так что встал вопрос о замене и вот на днях Coleman Milne эту замену анонсировала — катафалк и лимузин на базе Ford Mustang Mach-E.

Купеобразный электрический кроссовер со спортивным имиджем, прямо скажем, — нетипичная основа для церемониальных конверсий, но более подходящих некоммерческих моделей для этого в европейской гамме Ford сейчас нет, так что специалисты Coleman Milne изрядно порезали Mustang Mach-E и сделали на его базе новое семейство Etive, названное так в честь красивой реки в горах Шотландии. В основу легла базовая модификация кроссовера с батареей ёмкостью 75,7 кВт·ч, поскольку ни большой запас хода, ни спортивная динамика клиентами Coleman Milne не востребованы. На одной зарядке катафалк способен проехать около 200 миль (322 км), чего более чем достаточно даже для самой продолжительной церемонии прощания.

Салон исходного Ford Mustang Mach-E в катафалке полностью сохранён, так что помимо водителя и усопшего в нём могут ехать четыре пассажира. Новая багажная дверь снабжена спойлером, а виде опции предлагаются её электропривод, выдвижная площадка для гроба, дополнительная светотехника и прочее специфическое оборудование.

Лимузин Etive на базе Ford Mustang Mach-E рассчитан на семерых пассажиров, не считая водителя, крыша приподнята на 114 мм для большего комфорта и создания гармоничного профиля удлинённого электромобиля. Лимузин имеет шесть дверей, но за стеклоподъёмники в средних дверях нужно доплачивать.

Добавим, что обычно лимузины Coleman Milne также используются в похоронных процессиях для перевозки участников церемонии в торжественной и благопристойной обстановке. За свадебными и развлекательным лимузинами следует обращаться к другим производителям.

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