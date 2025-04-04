В повороты с ветерком: YKS1 One объединил преимущества машины и мотоцикла

Идея компактного и лёгкого транспортного средства, находящегося на стыке жанров автомобилей и мотоциклов, не нова, вот только мало кому удавалось довести подобные проекты до производства. Помнится, три года назад мы рассказывали о весьма интересном американском двухместном трёхколёсном электромобильчике Nimbus One, способном накреняться внутрь поворота на угол до 45 градусов, но этот проект в итоге заглох.
На днях похожий проект представил основанный в 2019 году стартап YKS1 из Нидерландов, он близок к завершению разработки своего дебютного электромобиля и будет готов начать его производство, если удастся привлечь к проекту порядка одного миллиона евро инвестиций, то есть пока конкретного срока начала производства нет.
YKS1 One рассчитан на одного седока и небольшой багаж, габаритная длина — около 2,5 м, снаряженная масса — около 600 кг. В основе довольно эффектного на вид кузова лежит пространственная трубчатая рама, как у классических спорткаров, в оснащении заявлены подушки безопасности.
Колёс у YKS1 One четыре, шасси спроектировано таким образом, чтобы электромобиль мог крениться внутрь поворота на угол до 20 градусов, для чего узенькие шины имеют типично мотоциклетный профиль. Подробностей о силовой установки нет, известно только, что на одной зарядке YKS1 One сможет проехать порядка 350 км, а максимальная скорость составит 130 км/ч, то есть на этом юрком электромобильчике вполне можно пилить по автомагистрали.
Салон YKS1 One имеет весьма аккуратный дизайн, кресло с сильно развитой боковой поддержкой удержит пилота в виражах, руль выполнен в виде сплюснутого штурвала — в его ступицу интегрирован навигационный экран. За штурвалом имеется довольно большой панорамный щиток приборов. Стеклянная крыша позволяет любоваться небом во время поездок.
Сколько будет стоить YKS1 One, если нидерландскому стартапу удастся запустить его в производство, пока неизвестно, но это точно не будет дешёвое транспортное средство типа Citroen Ami и Opel Rocks.
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