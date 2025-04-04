В повороты с ветерком: YKS1 One объединил преимущества машины и мотоцикла

Нидерландский стартап YKS1 BV со штаб-квартирой в Роттердаме разработал компактный одноместный электромобиль, способный разгоняться до 130 км/ч и ловко заныривать в повороты, словно мотоцикл. Разработка YKS1 One от идеи до прототипа заняла порядка семи лет.

Идея компактного и лёгкого транспортного средства, находящегося на стыке жанров автомобилей и мотоциклов, не нова, вот только мало кому удавалось довести подобные проекты до производства. Помнится, три года назад мы рассказывали о весьма интересном американском двухместном трёхколёсном электромобильчике Nimbus One, способном накреняться внутрь поворота на угол до 45 градусов, но этот проект в итоге заглох.

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На днях похожий проект представил основанный в 2019 году стартап YKS1 из Нидерландов, он близок к завершению разработки своего дебютного электромобиля и будет готов начать его производство, если удастся привлечь к проекту порядка одного миллиона евро инвестиций, то есть пока конкретного срока начала производства нет.

YKS1 One рассчитан на одного седока и небольшой багаж, габаритная длина — около 2,5 м, снаряженная масса — около 600 кг. В основе довольно эффектного на вид кузова лежит пространственная трубчатая рама, как у классических спорткаров, в оснащении заявлены подушки безопасности.

Колёс у YKS1 One четыре, шасси спроектировано таким образом, чтобы электромобиль мог крениться внутрь поворота на угол до 20 градусов, для чего узенькие шины имеют типично мотоциклетный профиль. Подробностей о силовой установки нет, известно только, что на одной зарядке YKS1 One сможет проехать порядка 350 км, а максимальная скорость составит 130 км/ч, то есть на этом юрком электромобильчике вполне можно пилить по автомагистрали.

Салон YKS1 One имеет весьма аккуратный дизайн, кресло с сильно развитой боковой поддержкой удержит пилота в виражах, руль выполнен в виде сплюснутого штурвала — в его ступицу интегрирован навигационный экран. За штурвалом имеется довольно большой панорамный щиток приборов. Стеклянная крыша позволяет любоваться небом во время поездок.

﻿Сколько будет стоить YKS1 One, если нидерландскому стартапу удастся запустить его в производство, пока неизвестно, но это точно не будет дешёвое транспортное средство типа Citroen Ami и Opel Rocks.