Новинки ×
  • В повороты с ветерком: YKS1 One объединил преимущества машины и мотоцикла

В повороты с ветерком: YKS1 One объединил преимущества машины и мотоцикла

04.04.2025 39 0 0

Нидерландский стартап YKS1 BV со штаб-квартирой в Роттердаме разработал компактный одноместный электромобиль, способный разгоняться до 130 км/ч и ловко заныривать в повороты, словно мотоцикл. Разработка YKS1 One от идеи до прототипа заняла порядка семи лет.

Идея компактного и лёгкого транспортного средства, находящегося на стыке жанров автомобилей и мотоциклов, не нова, вот только мало кому удавалось довести подобные проекты до производства. Помнится, три года назад мы рассказывали о весьма интересном американском двухместном трёхколёсном электромобильчике Nimbus One, способном накреняться внутрь поворота на угол до 45 градусов, но этот проект в итоге заглох.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

На днях похожий проект представил основанный в 2019 году стартап YKS1 из Нидерландов, он близок к завершению разработки своего дебютного электромобиля и будет готов начать его производство, если удастся привлечь к проекту порядка одного миллиона евро инвестиций, то есть пока конкретного срока начала производства нет.

YKS1 One рассчитан на одного седока и небольшой багаж, габаритная длина — около 2,5 м, снаряженная масса — около 600 кг. В основе довольно эффектного на вид кузова лежит пространственная трубчатая рама, как у классических спорткаров, в оснащении заявлены подушки безопасности.

Колёс у YKS1 One четыре, шасси спроектировано таким образом, чтобы электромобиль мог крениться внутрь поворота на угол до 20 градусов, для чего узенькие шины имеют типично мотоциклетный профиль. Подробностей о силовой установки нет, известно только, что на одной зарядке YKS1 One сможет проехать порядка 350 км, а максимальная скорость составит 130 км/ч, то есть на этом юрком электромобильчике вполне можно пилить по автомагистрали.

Салон YKS1 One имеет весьма аккуратный дизайн, кресло с сильно развитой боковой поддержкой удержит пилота в виражах, руль выполнен в виде сплюснутого штурвала — в его ступицу интегрирован навигационный экран. За штурвалом имеется довольно большой панорамный щиток приборов. Стеклянная крыша позволяет любоваться небом во время поездок.

﻿Сколько будет стоить YKS1 One, если нидерландскому стартапу удастся запустить его в производство, пока неизвестно, но это точно не будет дешёвое транспортное средство типа Citroen Ami и Opel Rocks.

электромобиль новинки
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Полтора литра спорта: обзор GAC Empow Еще четыре года назад присутствующие на российском рынке китайские марки не слишком-то баловали нашего брата разнообразием кузовов, сосредоточившись на кроссоверах и внедорожниках. Но после... 885 3 0 04.04.2025
Статьи / История Ferrari 288 GTO: как опоздать на старт, стать мечтой спекулянта и попасть в гараж Ники Лауды Ferrari F40, F50, Enzo и LaFerrari вошли в историю как воплощенный в гражданских автомобилях апогей инженерного потенциала компании своего времени. В этих моделях были реализованы передовые... 1658 0 3 03.04.2025
Статьи / Авто с пробегом BMW 5 series IV (E39) с пробегом: подвеска за полмиллиона и непобедимый масложор В первой части рассказа о BMW 5 E39 мы подробно описали основные проблемы кузова, салона и электрики подержанного автомобиля. Сегодня мы перейдем к ходовой части, рулевому управлению, мотор... 1635 8 1 02.04.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 25720 5 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25486 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 16311 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
8 BMW 5 series IV (E39) с пробегом: подвеска за полмиллиона и непобедимы...
7 АВТОВАЗ анонсировал кросс-кабриолет Lada Iskra Cross Cabrio
6 Четыре мотора, четыре пистолета: тест-драйв M-HERO I
Новые комментарии
Change privacy settings