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  • В преддверии скорой премьеры: Toyota показала часть кормы новой Sequoia

В преддверии скорой премьеры: Toyota показала часть кормы новой Sequoia

21.01.2022 297 0 0

Внедорожник третьего поколения будет представлен в следующий вторник, 25 января. Пока что японская марка дразнит поклонников модели тизерами.

 

Компания Toyota выпускает внедорожник Sequoia с 2001 года, модель актуального второго поколения на рынке с 2007-го. Несмотря на то, что SUV ощутимо устарел, в течение прошлого кризисного года он сумел нарастить показатели на американском рынке: так, дилеры в Штатах за 2021-ый реализовали 8070 экземпляров, что на 9,6% больше, чем годом ранее. Однако до конкурентов Toyota Sequoia пока далеко, к примеру, Nissan Armada за прошлый год купили 22 814 клиента (на 16,2% больше, чем в 2020-ом), показатель Ford Expedition составил 81 988 единиц (на 5,3% больше), а у Chevrolet Tahoe – 106 030 штук (на 20,2% больше).

Первый тизер Toyota Sequoia нового поколения

Теперь Toyota готовится к презентации Sequoia третьей генерации: премьера пройдёт вечером в ближайший вторник, 25 января. В начале этой недели компания уже публиковала один тизер будущего внедорожника, правда, тогда компания не уточняла модель. На предыдущем изображении была видна задняя стойка, а также часть профиля новинки со светящимся задним фонарём, «заплывающим» на багажную дверь.

Второй тизер Toyota Sequoia нового поколения

Сейчас на официальном пресс-сайте марки в США появилось новое изображение, на этот раз производитель уже обозначил, что это тизер Sequoia третьего поколения. На новом фото показана нижняя часть багажной двери внедорожника и «кусочек» заднего бампера. Сверху видна отделанная «под металл» ручка, а также часть горизонтально расположенных фонарей. В центре под табличкой для размещения номера находится надпись с названием модели.

На фото: актуальный внедорожник Toyota Sequoia

Фотографий передней части автомобиля пока нет, но, вероятно, она оформлена так же, как и у ближайшего «родственника» – пикапа Tundra, сменившего генерацию осенью прошлого года. Так что, предположительно, новая Toyota Sequoia получит огромную решётку радиатора и с рельефной окантовкой, а также Y-образную головную оптику.

Стоит ожидать, что интерьер тоже оформят в стиле «родственного» грузовика. В этом случае в салоне будет возвышающийся над передней панелью большой (диагональ – либо 8, либо 14 дюймов в зависимости от исполнения) горизонтально ориентированный тачскрин информационно-развлекательной системы. Не исключено, что у внедорожника тоже будет роскошная версия Capstone (аналогичная есть у Tundra).

На фото: Toyota Tundra третьего поколения

У внедорожника Sequoia, вероятно, новая рама, как и у нового пикапа Toyota. «Начинку» модели, скорее всего, разделят. Как Kolesa.ru сообщал ранее, Tundra оснащается бензиновым битурбированным мотором V6 объёмом 3,4 литра, его отдача равна 394 л.с., а максимальный крутящий момент – 649 Нм. Этот двигатель идёт в комплекте с десятиступенчатым «автоматом». Кроме того, у грузовика есть гибридная версия с установкой i-Force Max, где электромотор находится между V6 и 10АКП. Совокупная мощность системы составляет 443 л.с. (790 Нм).

На фото: салон пикапа Toyota Tundra третьего поколения

Напомним, актуальный «второй» внедорожник можно купить в США с 386-сильным «атмосферником» V8 объёмом 5,7 литра (максимальный крутящий момент – 544 Нм), а в пару к нему предлагается шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Стартовый ценник такой Toyota Sequoia в Штатах равен 50 500 долларов (эквивалентно примерно 3,86 млн рублей по текущему курсу).

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