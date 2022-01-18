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  • Toyota засветила «что-то большое»: скорее всего, это новый внедорожник Sequoia

Toyota засветила «что-то большое»: скорее всего, это новый внедорожник Sequoia

18.01.2022 149 0 0

И в следующем поколении вездеход, очевидно, будет родственником пикапа Tundra, то есть ждем более мощный мотор, гибрид и роскошную версию.

 

Американское подразделение Тойоты опубликовало тизер новой модели. Имя пока не названо, в компании лишь отметили, что в местной SUV-линейке скоро появится «что-то большое». Между тем если с пресс-сайта скачать картинку в web-качестве, то в углу виднеется надпись, которую с английского можно перевести как «лес и его деревья почти на виду». А в гамме Toyota есть полноразмерный вездеход Sequoia (секвойя). Ну и чтобы окончательно развеять сомнения: на тизере точно не Land Cruiser 300 («трехсотый» в Штатах вообще не появится), 4Runner считается среднеразмерником, вдобавок несколько месяцев назад дебютировал новый пикап Tundra, а Sequoia двух предыдущих генераций сделаны как раз на базе тогдашних грузовиков.

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Напомним, внедорожник Toyota актуального поколения в строю с 2007 года, так что нет ничего удивительного в том, что он значительно отстает от более свежих конкурентов, хотя 2021-й модель закончила в «плюсе»: в США было продано 8070 автомобилей (+9,6%). Для сравнения, Nissan Armada (американский родственник Patrol) за аналогичный период разошелся тиражом 22 814 экземпляров (+16%), результат Ford Expedition – 81 988 единиц (+5%), Chevrolet Tahoe – 106 030 штук (+20%).

Пикап Toyota Tundra нового поколения
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Пикап Toyota Tundra нового поколения
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Пикап Toyota Tundra нового поколения
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Очевидно, как и у последнего пикапа Toyota Tundra, у внедорожника Sequoia новая рама. Корма оригинальная – с заплывающими на багажную дверь диодными фонарями вместо вертикальных блоков. Но передок могли оформить в едином стиле с родственником, в этом случае Sequoia получила огромную радиаторную решетку и «изломанные» фары. Салон тоже, скорее всего, сделали в духе грузовика – с возвышающимся над передней панелью крупным тачскрином мультимедиа-системы. А еще внедорожнику вполне могут отрядить роскошную версию Capstone – опять же, как у пикапа.

Актуальный внедорожник Toyota Sequoia
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Актуальный внедорожник Toyota Sequoia
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Актуальный внедорожник Toyota Sequoia
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Актуальный внедорожник Toyota Sequoia
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Актуальный внедорожник Toyota Sequoia
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Tundra нового поколения оснащается бензиновым битурбированным мотором V6 3.4, максимальная отдача которого составляет 394 л.с. и 649 Нм. Двигатель работает в паре с 10АКП. Также пикап бывает в виде гибрида с установкой i-Force Max: у такого грузовика между V6 и десятиступенчатым «автоматом» установлен электромотор, суммарная мощность – 443 л.с. и 790 Нм. Видимо, у Sequoia окажется аналогичная техника. Нынешний внедорожник предложен с «атмосферником» V8 5.7 (386 л.с. и 544 Нм) и шестиступенчатым «автоматом».

Полноценная премьера нового вездехода состоится в ближайшие месяцы, но перед этим нам наверняка покажут еще несколько тизеров. В России ни Tundra, ни Sequoia официально не продают, планов привезти эти модели в нашу страну у компании нет.

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