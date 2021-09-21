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Рестайлинг принёс Ford Expedition новую внедорожную версию и более мощный мотор

21.09.2021 105 0 0

В продаже на домашнем рынке обновлённые внедорожники американской марки появятся ближайшей зимой.

 

Компания Ford выпускает полноразмерный внедорожник Expedition с 1996 года, за прошедшее время модель успела несколько раз сменить поколение. Автомобиль актуальной четвёртой генерации был представлен в феврале 2017-го. За прошлый «ковидный» год дилеры в США реализовали 77 838 единиц, что на 12,4% меньше, чем годом ранее. За первые восемь месяцев текущего года клиенты купили 58 320 экземпляров, что на 31,6% больше, чем в январе-августе 2020-го.

На фото: обновлённый Ford Expedition Timberline

Для сравнения, у конкурента – Chevrolet Tahoe – показатель на домашнем рынке выше: за «кризисный» прошлый год внедорожник разошёлся тиражом 88 238 машин, что на 12,8% меньше, чем в 2019-ом. За первую половину нынешнего года (более актуальных данных пока нет, так как компания присылает отчёт о продажах раз в квартал) в США было реализовано 50 946 автомобилей (почти на 40% больше, чем в январе-июне 2020-го).

Теперь Форд обновил внедорожник Expedition. Такие автомобили получили изменённую внешность: у машин уже в базовых версиях есть светодиодная головная оптика, кроме того, их снабдили другими задними фонарями, колёсными дисками оригинального дизайна и иными радиаторными решётками, которые меняют исполнение в зависимости от модификации. На корме заметным изменением стало уменьшившееся пространство для размещения автономера на двери.

У стандартного «посвежевшего» Ford Expedition в салоне установлен 12-дюймовый горизонтальный тачскрин (ранее – 8 дюймов) информационно-развлекательной системы Sync 4. В качестве опции предлагается виртуальная «приборка», диагональ этого дисплея составляет 12,4 дюйма. Топовым версиям положена мультимедийная система Sync 4A с большим вертикальным планшетом (15,5 дюйма) и функцией обновления «по воздуху».

На фото: обновлённый Ford Expedition Stealth Edition

Обновление принесло модели новую внедорожную версию Timberline. В списке её главных отличий расширенная колея и большой дорожный просвет, он составляет 269 мм. Кроме того, такое исполнение снабдили внедорожной резиной (33 дюйма), усиленной защитой снизу (как у «заряженного» пикапа Ford F-150 Raptor), а также электронным помощником, который помогает уменьшать радиус поворота при движении по бездорожью (такой же есть у внедорожника Bronco).

Кроме того, в ходе рестайлинга Ford не оставил без внимания и «начинку» Expedition. Полноразмерный внедорожник по-прежнему оснащается битурбомотором V6 EcoBoost объёмом 3,5 литра, однако его форсировали до 446 л.с. мощности и 691 Нм крутящего момента (у предшественника показатели составляли 380 л.с. и 637 Нм).

Отметим, этим вариантом оснащается SUV в новой внедорожной версии Timberline, а также ещё в одном варианте исполнения – Stealth Edition Performance Package. У такого автомобиля 22-дюймовые колёса, спортивная подвеска, красные тормозные суппорты, различные декоративные элементы чёрного цвета на кузове. Отметим, ранее самая мощная версия модели – Platinum – выдавала 405 л.с. (651 Нм).

На американский рынок обновлённый внедорожник выйдет ближайшей зимой. Цены станут известны ближе к старту продаж. Стоимость дореформенного Ford Expedition в США сейчас варьируется в диапазоне от 50 595 до 76 150 долларов (эквивалентно примерно 3,7 – 5,6 млн рублей по текущему курсу).

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