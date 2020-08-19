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  • В преддверии скорой премьеры Volkswagen дразнит новыми тизерами ID.4

В преддверии скорой премьеры Volkswagen дразнит новыми тизерами ID.4

19.08.2020 152 0 0

В американском офисе VW рассказали о том, что новый кроссовер дебютирует в течение ближайших нескольких недель.

 

Компания Volkswagen решила выпустить целое семейство «зелёных» автомобилей, его первенцем является хэтчбек ID.3. Модель представили в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте, здесь же немцы показали прототип кроссовера линейки ID, правда, тогда его тщательно замаскировали и спрятали за стеклом. Весной текущего года VW показал серийную версию (также обклеенную плёнкой) и официально подтвердил имя новинки – ID.4. Как мы отмечали ранее, «тройка» в названии электрохэтча означает новую третью веху развития Volkswagen (после Beetle и Golf), а вот «четвёрку», судя по всему, обыгрывать уже не стали.

Тизер Volkswagen ID.4

Теперь американское представительство VW опубликовало несколько новых тизеров электрокроссовера. Судя по изображениям, у автомобиля будет общий стиль с «хэтчем» ID.3: «заглушка» на месте традиционной решётки радиатора, обрамлённая такой же головной оптикой. При этом SUV получит более «выразительный» передний бампер со встроенными по бокам воздухозаборниками.

На самом деле внешность «розеточного» кроссовера немецкой марки уже не секрет. Ещё в середине июня в базе китайского минпрома появились фотографии новинки. Напомним, модель будут в том числе выпускать и в КНР. Известно, что паркетник будут производить в том числе и в Китае, причём сразу на двух заводах. Так, на мощностях СП FAW-Volkswagen наладят выпуск ID.4 Crozz, а с конвейера СП SAIC-Volkswagen будет сходить ID.4X. 

﻿Визуально эти два SUV отличаются друг от друга формой светодиодной головной оптики и задних фонарей (в обеих версиях они соединены полосой через всю ширину кормы), оформлением бамперов, декоративными элементами экстерьера. «Тележка» у этих автомобилей одна – модульная платформа MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten), на которой также базируется первенец «зелёного» семейства.

Колёсная база у двух китайских версий модели одинаковая – 2765 мм; этот показатель такой же, как у хэтчбека ID.3. При этом у концепта ID Crozz 2017 года (по его мотивам был создан «зелёный» паркетник), расстояние между осями равно 2773 мм. Длина китайского серийного ID.4 Crozz составляет 4592 мм, а ID.4X – 4612 мм (для сравнения, у хэтча этот габарит равен 4261 мм, а у шоу-кара – 4375 мм).

На фото: Volkswagen ID.4
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На фото: Volkswagen ID.4
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По предварительным данным, автомобиль предложат как с задним, так и с полным приводом. В первом случае у паркетника будет один электромотор с отдачей 204 л.с. (максимальный крутящий момент – 310 Нм). Полноприводный вариант оснастят двухмоторная системой, ожидается, что её совокупная мощность составит 306 л.с. (450 Нм). Такие же установки входят в гамму чешского «брата» ID.4 – Skoda Enyaq. Кроме того, «немец» получит несколько аккумуляторных блоков на выбор, вероятно, их ёмкость будет равна 55, 62 и 82 кВт*ч. Ожидается, что максимальный запас хода составит 500 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Доберутся ли электрокары брендов Skoda и Volkswagen до российского рынка, пока неизвестно. Дело в том, что спрос на «зелёные» автомобили в нашей стране весьма скромен, при этом инфраструктура находится в «зачаточном» состоянии. Правда, даже такие условия не испугали японцев из Nissan: компания всё-таки решилась привезти к нам свой «электрокросс» Ariya, который был представлен в середине прошлого месяца.

кроссовер новинки Volkswagen Volkswagen ID.4

 

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