Сроки начала действия запрета на использование автобусов старше 10 лет для перевозки детей утверждены правительством РФ. Уже с 1 июля 2018 года в силу вступит этот запрет для тех автобусов (массой до пяти тонн), которые либо отправляются, либо прибывают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Если говорить об этих же регионах, но автобусах массой свыше пяти тонн, то срок сдвигается до 1 октября текущего года. У всех остальных регионов РФ времени на подготовку к изменениям больше: автобусы массой до пяти тонн в возрасте старше 10 лет перестанут использовать для перевозки детей с 1 апреля 2019 года; более пяти тонн – с 1 октября следующего года.

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Как отмечает «Российская газета», по данным ГИБДД, возраст более чем половины автобусов в стране превышает десять лет. При этом решение об ужесточении требований было продиктовано необходимостью повысить безопасность при перевозках детей. Нередко причины ДТП кроются в неисправностях старых ТС. Напомним, за последние годы в стране было зафиксировано несколько серьёзных аварий, в которых пострадали и погибли дети.

В целом продолжает расти количество ДТП с участием водителей автобусов. Согласно данным Госавтоинспекции, всего зафиксировано 5 608 таких аварий в 2017 году. Этот результат на 5,93% превышает аналогичный показатель 2016-го. Число погибших в таких ДТП увеличилось на 26,07% (до 324 человек), раненых – на 6,09% (до 8 693 участников).

При этом ужесточение контроля уже начало приносить первые плоды. В ГИБДД рассказали о том, что в 2017 году на 1,5% уменьшилось количество автобусных аварий с детьми (зафиксировано 694 инцидента). Число погибших в них сократилось на 7,1% (13 детей).

После того, как в силу вступят новые изменения, к перевозке групп детей по сути будут допускаться автобусы, которые в российском автопроме сейчас не представлены. Согласно новому ГОСТу Р 51160-98, школьный автобус предназначен исключительно для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет. Детей младшего возраста перевозить в таких автобусах нельзя, так как на установленные в них сидения нельзя закрепить детские кресла, а без них осуществлять перевозки запрещено.

Представители Павловского автозавода и ГАЗа сказали о том, что производство таких автобусов и микроавтобусов они смогут наладить на своих площадках не ранее 2019-го – 2020 года. Подходящие для перевозки детей автобусы сейчас производит Volgabus, однако они низкопольные, что не подходит для работы в деревнях (где услуга востребована), а также рассчитаны на 50 пассажиров (такое количество мест, как правило, не нужно).

В итоге под условия новых жёстких требований будут попадать лишь автобусы импортного производства. Однако помимо того, что покупка такой автотехники обойдётся дороже, проблема есть также в обслуживании иностранных автобусов, так как дилеры могут находиться за тысячу километров от места службы ТС.

В конце прошлого года в ГИБДД оценили качество перевозок пассажиров автобусами. В ходе сплошных проверок с начала года было установлено свыше 248 000 фактов эксплуатации ТС с техническими неисправностями, из них 6 700 случаев пришлись на управление автобусами с некорректно работающими рулевой и тормозной системами.