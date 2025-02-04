В России могут появиться новые варианты компенсации ущерба от ДТП

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (из фракции ЛДПР) внес в Госдуму поправки к закону об обязательном страховании автогражданской ответственности: документ предполагает внесение изменений в процедуру компенсационных выплат при дорожно-транспортных происшествиях. В частности, речь идёт о тех случаях, когда у виновника аварии нет действующего полиса ОСАГО.
Согласно нынешним нормам, после таких ДТП потерпевшая сторона может получить выплату из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков (РСА). Этот фонд формируется за счёт отчислений игроков рынка в размере 3% от страховых премий (появился в 2003 году). Однако этот вариант позволяет компенсировать только ущерб, причинённый здоровью и жизни пострадавших. Как сообщает «Коммерсант», по мнению Ярослава Нилова, необходимо распространить эту схему в том числе на покрытие ущерба имуществу: то есть при повреждениях автомобилей потерпевших в ДТП.
Отметим, пострадавшим в ДТП также положены выплаты из компенсационного фонда РСА в случае, если страховая компания виновника аварии признана банкротом. В Союзе подсчитали, что в период с 2004 по 2023 годы (сведений за 2024-й пока нет) из компфонда пострадавшим было выплачено в общей сложности свыше 92 млрд рублей.
Актуальные нормы предполагают, что водителю, который добивается покрытия ущерба, полученного транспортным средством от виновника аварии без ОСАГО, приходится обращаться в суд. По словам Ярослава Нилова, «процесс может затянуться на годы, особенно в том случае, если виновником стал гражданин другой страны». Инициатор добавил, что предложенные поправки дадут РСА право регрессного иска к виновнику аварии – в соответствии с размером компенсационной выплаты.
По данным автора поправок, по итогам 2023 года разница между суммой сборов страховых премий и выплатами по ОСАГО оказалась равна 123 млрд рублей. Он считает, что «российская страховая система располагает достаточными резервами, чтобы полностью взять на себя подобные расходы».
В РСА отметили, что на долю водителей, не оформивших полис «автогражданки», приходится 10% от общего количества автовладельцев, причём этот показатель, по оценкам Союза, растёт. В случае одобрения поправок, ежегодные расходы фонда, по расчётам, увеличатся примерно на 16-17 млрд рублей. Ещё в Союзе отметили, что нынешний механизм регрессных исков позволяет вернуть в фонд лишь 6% от суммы, выплаченной за виновников аварий без ОСАГО (при ущербе здоровью пострадавших).
При этом в Союзе подчеркнули, что одобрение предлагаемых законопроектом выплат «создаст значительную нагрузку на фонд, которая будет компенсироваться за счёт добросовестных страхователей с одновременным существенным ростом стоимости ОСАГО». В РСА, ЦБ и Минфине считают, что вместо этого необходимо «повышать водительскую дисциплину, сокращая долю водителей без ОСАГО». В этом должен помочь в том числе повышенный до 3-5 тыс. рублей штраф за повторное управление автомобилем без обязательной страховки (изменения вступили в силу с начала этого года).
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