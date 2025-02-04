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В России могут появиться новые варианты компенсации ущерба от ДТП

04.02.2025 52 0 0

Инициаторы предлагают упростить получение выплат потерпевшим в авариях, которые произошли по вине водителей без ОСАГО.

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (из фракции ЛДПР) внес в Госдуму поправки к закону об обязательном страховании автогражданской ответственности: документ предполагает внесение изменений в процедуру компенсационных выплат при дорожно-транспортных происшествиях. В частности, речь идёт о тех случаях, когда у виновника аварии нет действующего полиса ОСАГО.

Фото: YAYImages, Depositphotos.com

Согласно нынешним нормам, после таких ДТП потерпевшая сторона может получить выплату из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков (РСА). Этот фонд формируется за счёт отчислений игроков рынка в размере 3% от страховых премий (появился в 2003 году). Однако этот вариант позволяет компенсировать только ущерб, причинённый здоровью и жизни пострадавших. Как сообщает «Коммерсант», по мнению Ярослава Нилова, необходимо распространить эту схему в том числе на покрытие ущерба имуществу: то есть при повреждениях автомобилей потерпевших в ДТП.

Отметим, пострадавшим в ДТП также положены выплаты из компенсационного фонда РСА в случае, если страховая компания виновника аварии признана банкротом. В Союзе подсчитали, что в период с 2004 по 2023 годы (сведений за 2024-й пока нет) из компфонда пострадавшим было выплачено в общей сложности свыше 92 млрд рублей.

Фото: Kolesa.ru

Актуальные нормы предполагают, что водителю, который добивается покрытия ущерба, полученного транспортным средством от виновника аварии без ОСАГО, приходится обращаться в суд. По словам Ярослава Нилова, «процесс может затянуться на годы, особенно в том случае, если виновником стал гражданин другой страны». Инициатор добавил, что предложенные поправки дадут РСА право регрессного иска к виновнику аварии – в соответствии с размером компенсационной выплаты.

По данным автора поправок, по итогам 2023 года разница между суммой сборов страховых премий и выплатами по ОСАГО оказалась равна 123 млрд рублей. Он считает, что «российская страховая система располагает достаточными резервами, чтобы полностью взять на себя подобные расходы».

Фото: alexkich, Depositphotos.com

В РСА отметили, что на долю водителей, не оформивших полис «автогражданки», приходится 10% от общего количества автовладельцев, причём этот показатель, по оценкам Союза, растёт. В случае одобрения поправок, ежегодные расходы фонда, по расчётам, увеличатся примерно на 16-17 млрд рублей. Ещё в Союзе отметили, что нынешний механизм регрессных исков позволяет вернуть в фонд лишь 6% от суммы, выплаченной за виновников аварий без ОСАГО (при ущербе здоровью пострадавших).

При этом в Союзе подчеркнули, что одобрение предлагаемых законопроектом выплат «создаст значительную нагрузку на фонд, которая будет компенсироваться за счёт добросовестных страхователей с одновременным существенным ростом стоимости ОСАГО». В РСА, ЦБ и Минфине считают, что вместо этого необходимо «повышать водительскую дисциплину, сокращая долю водителей без ОСАГО». В этом должен помочь в том числе повышенный до 3-5 тыс. рублей штраф за повторное управление автомобилем без обязательной страховки (изменения вступили в силу с начала этого года).

документы Россия авто и общество ПДД законы
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