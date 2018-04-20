Причина для старта сервисной кампании всё та же: возможные проблемы с подушками безопасности.

Под новый отзыв Mercedes-Benz в России попали модели А-Class, В-Class, С-Class, CLA-Class, GLA-Class и GLC-Class. Как сообщает пресс-служба Росстандарта со ссылкой на АО «Мерседес-Бенц Рус», сервисная кампания в общей сложности коснулась 24 763 машин, которые были проданы на территории РФ в период с 2014 по 2017 годы.

Причина для отзыва автомобилей немецкой марки уже знакома российским владельцам машин бренда: дело снова в возможности срабатывания подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда.

Уполномоченные представители российского офиса компании уведомят владельцев попавших под отзыв машин о необходимости заехать на сервис. Также можно проверить наличие VIN-кода автомобиля в перечне, размещённом на сайте Росстандарта.

В ходе отзывной кампании на автомобилях перечисленных моделей специалисты сервиса выполнят проверку и, при необходимости, доработку рулевой колонки. Сообщается, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев отзываемых машин марки Mercedes-Benz.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о других отзывах автомобилей немецкого бренда. Так, в январе текущего года стало известно о том, что на сервис отправляют более 6 500 машин Mercedes-Benz A-Class, B-Class, C-Class, CLA-Class и GLA-Class, проданных в период с 2012 по 2014 годы. В феврале российский офис известил о том, что ремонтные работы ждут почти 1 500 V-Class/Vito, реализованных в 2014-2015 годах.

В марте было объявлено почти подряд о двух массовых отзывах Mercedes-Benz: первый из них затронул более 12 000 экземпляров C-Class, E-Class и GLK, купленных в период с 2011 по 2017 годы; второй – почти 4 500 автомобилей С-Class и GLC-Class, проданных в РФ за 2013-2017 годы.

Сейчас легковые машины марки в Россию импортируются, однако в будущем на наш рынок выйдут версии местной сборки. В Подмосковье уже строится новый завод: первые автомобили – E-Class – должны сойти с конвейера в 2019 году. Затем в серию запустят модели сегмента SUV – GLE, GLC и GLS. Напомним, фундамент предприятия был заложен летом 2017 года.