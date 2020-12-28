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  • В России отзывают кроссоверы Mercedes-Benz GLC с порезанными проводами

В России отзывают кроссоверы Mercedes-Benz GLC с порезанными проводами

28.12.2020 209 0 0

По отзыв попали рестайлинговые кроссоверы Mercedes-Benz GLC, реализованные на российском рынке официальными дилерами в 2020 году. На них необходимо проверить целостность электропроводки усилителя рулевого управления и заменить её, если будут найдены повреждения.

 

Эта российская отзывная кампания — часть глобальной, которая в США была объявлена ещё в октябре. Из документов Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA) мы узнали, что дефект в начале этого года выявили сами специалисты Mercedes-Benz в ходе внутренней проверки одной из машин — на ней отказал электроусилитель руля.

Выяснилось, что виноват поставщик проводки усилителя, немецкая компания DEE Dräxlmaier Elektrik, которая нарушила технологию обрезки проводов и поставила жгуты с надрезанной оплёткой (изоляцией). Из-за нарушенной защиты влага может попасть внутрь электроусилителя и вызвать не только его отказ, но и возгорание вследствие короткого замыкания. Со стороны клиентов жалоб на отказ руля из-за этого дефекта не поступало, но компания решилась на добровольный отзыв, в России он затронет 798 кроссоверов, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

Бесплатный ремонт подразумевает проверку проводки электроусилителя на целостность, и если будут найдены порезы, то предстоит довольно долгая процедура по её замене — американским механикам на неё выделили аж 5,5 часов, в связи с чем владельцам бракованных кроссоверов нужно заранее спланировать своё время и быть готовым почти на целый день остаться без машины.

Добавим, что в сентябре этого года в России из-за риска заклинивания рулевого управления отзывали пикапы Mercedes-Benz X-Class.

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