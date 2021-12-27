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  • В России планируют снизить «нештрафуемое» превышение и допустимый уровень алкоголя в крови

В России планируют снизить «нештрафуемое» превышение и допустимый уровень алкоголя в крови

27.12.2021 188 0 0

Власти продолжают обсуждать проблемы, которые вызывают нетрезвые и «спешащие» водители, а также возможные варианты решения.

 

Количество аварий, произошедших по вине автомобилистов, находящихся в состоянии опьянения, продолжает снижаться. Так, за январь-ноябрь текущего года на дорогах РФ было зафиксировано 11 180 таких ДТП, что на 23,8% меньше, чем за первые 11 месяцев 2020-го. В них погибло 2982 человека (-27,7%), травмы получили 14 736 участников (-23,5%). Ещё в 2692 случаях (-19,8%) водители отказались от медосвидетельствования, в этих авариях за указанный период жизни лишились 155 человек (-3,1%), были ранены 3743 участника (-21,4%).

Несмотря на спад показателей аварийности и смертности, власти продолжают весьма активно обсуждать проблему пьяных за рулём. Так, свою позицию по этому вопросу решил высказать заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он считает, что нужно снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови автомобилистов. Он добавил, что «существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови».

По его словам, «процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален», тогда как «те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, уже потенциальные смертники». О том, что этот вопрос «надо регулировать», Марат Хуснуллин заявил в ходе интервью «Ведомостям». Он считает, что снижение нынешнего допустимого уровня алкоголя в крови водителей позволит уменьшить уровень смертности в «пьяных» ДТП. Сейчас допустимая норма – 0,3 грамма в литре крови.

Отметим, в России действует федеральная целевая программа, согласно которой показатель социального риска (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) не должен превышать 4 уже к 2024 году. По предварительным подсчётам ГИБДД, по итогам первых трёх кварталов текущего года этот показатель составляет 10,2. Для сравнения, на момент разработки программы, в 2018 году, он был равен 12,4. Это значит, что у профильных ведомств впереди ещё немало работы.

Также Марат Хуснуллин рассказал о том, что правительство России сейчас рассматривает возможность снизить нынешний так называемый «нештрафуемый порог» превышения скоростного лимита. Напомним, сейчас он составляет 20 км/ч, отметку предлагается снизить до 10 км/ч (такая норма действовала до 2013 года). На данный момент окончательное решение пока не принято. Против этой инициативы, в частности, выступает ГИБДД.

Как ранее заявлял глава ведомства Михаил Черников, перед тем, как снижать или отменять «ненаказуемый порог» превышения, нужно сначала провести аудит всех дорог, чтобы проверить соответствие знаков ограничения реалиям. Ведь если есть участки, где аварийность низкая, при этом средняя скорость потока превышает лимит на 20 км/ч, то вероятно, там стоит повысить допустимый лимит прежде чем вводить новые правила и начинать штрафовать водителей.

Напомним, изначально такое правило – не наказывать за превышение на 20 км/ч – было введено из-за погрешности в работе комплексов фиксации нарушений ПДД. Однако нынешние дорожные камеры гораздо точнее. Так, в дептрансе Москвы ранее отмечали, что их погрешность не превышает 3-5% от измеряемой скорости движущегося автомобиля.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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