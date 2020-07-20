В России появится новая платная трасса: она соединит города Золотого кольца

Платные трассы в РФ находятся под доверительным управлением госкомпании «Автодор». В дорожную сеть на данный момент входят: М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и А-105 Москва-Домодедово. Кроме того, недавно стартовало строительство автодороги М-12, которая пройдёт от Москвы до Казани и войдёт в состав международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай». Этот список, вероятно, скоро пополнится за счёт очередной платной трассы.



О том, что в РФ может появиться новая автодорога, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко. По его словам, очередная платная дорога свяжет между собой населённые пункты, которые входят в Золотое кольцо России (в их числе Владимир, Иваново и Кострому), а также Рязань, Тверь, Калугу и иные города с богатой историей, находящиеся в центральной части страны.

Туристический маршрут, известный как «Золотое кольцо», объединяет старинные города вокруг столицы России. Ранее все они были соединены региональными дорогами, а статус федеральной трассы имел только тот участок, который проходит от Калуги через Тулу до Рязани. Но в апреле текущего года решение правительства к этому участку трассы Р-132 присоединили ещё 944 км региональных дорог. В итоге получилось федеральное кольцо протяжённостью 1550 км. Трасса проходит по территориям Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской и Тверской областей.



Как сообщает издание, в текущем году Федеральное дорожное агентство планирует начать ряд проектов либо по реконструкции, либо по строительству новых участков трассы. Отметим, автодорога Р-132 «Золотое кольцо» находится в ведении Росавтодора, проезд по ней осуществляется бесплатно. А раз бесплатный дублёр уже есть, ничто не мешает «Автодору» построить очередную платную трассу. Неудивительно, что речь о новой трассе по знаменитому туристическому маршруту зашла именно сейчас: пока россияне не могут отдыхать за границей из-за пандемии коронавируса, активно развивается внутренний туризм, в том числе путешествия по стране на собственном автомобиле.

Отметим, новый проект пока анонсирован только «на словах», так что сроки начала строительства платной трассы, а также его завершения на сегодняшний день неизвестны. Не сообщаются и предполагаемые объёмы финансирования.



По мнению главы общественного совета при Минтрансе Михаила Блинкина, строить новую трассу, соединяющую старинные города в центральной части России, можно при условии развития «всего туристического комплекса» региона. Понадобятся новые гостиницы, рестораны, места для отдыха автотуристов, обзорные площадки для осмотра местных достопримечательностей. Он считает, что основная сумма на возведение такой автодороги будет выделена из госбюджета.

Сейчас в Центральном регионе России есть пара так называемых «бетонных колец» – малое (А-107) и большое (А-108), а между ними появится Центральная кольцевая автодорога, которая находится на этапе строительства. На западных участках ЦКАД движение уже открыто, до конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию отрезки трассы, расположенные на севере и востоке. В полном объёме ЦКАД запустят в конце 2021-го.

