В России растет спрос на грузовые прицепы и полуприцепы

Эксперты Авито Спецтехники проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на грузовые прицепы и полуприцепы на платформе за первые два весенних месяца 2024 года. В числе лидеров по спросу – модели российских производителей.

Число объявлений с предложением грузовых прицепов и полуприцепов с наработкой в марте-апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросло на 128%. Наиболее динамично увеличилось предложение на прицепы марки Grunwald: 168% год к году. На втором месте – марка Тонар с 126%, на третьем – WIELTON с 106,1%.

Лидером по количеству объявлений в марте-апреле стала марка Schmitz Cargobull. По динамике роста предложения она оказалась на четвертом месте с 103,6% год к году.

Средняя цена на прицепы с наработкой в марте-апреле 2024 года составила 3 290 000 рублей.

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Спрос на прицепы с наработкой за два месяца увеличился на 7,1%. Лидером по динамике стала марка Grunwald, спрос на которую вырос на 43,6% с января-февраля 2024 года. На втором месте – 2ПТС-4: спрос увеличился на 19,2%. Замыкает тройку лидеров по динамике спроса СЗАП с 14,7%.

По доле в спросе тройка марок-лидеров выглядит так: Schmitz Cargobull (22,4%), Krone (11,6%) и Тонар (4,8%). Schmitz Cargobull стала и самой дорогой маркой: в среднем грузовой прицеп с наработкой от этого производителя в марте-апреле стоил 4 580 000 рублей. Самой бюджетной из топ-10 по спросу была марка 2ПТС-4: средняя цена составила 120 тыс. рублей.

Лидером по динамике спроса среди отдельных моделей стал полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-2, спрос на который вырос на 63,5% за два месяца. На втором месте – прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4 785а: спрос на него увеличился на 31,7%. Третье место – у самосвального полуприцепа WIELTON NW 3 (+22,1% за два месяца).

По доле в спросе среди моделей лидирует Schmitz Cargobull SKO 24, получившая 5,4%. Средняя цена на эту модель составила 5 750 000 рублей. На втором месте – Krone SD (4,6%) при средней цене 4 900 000 рублей, на третьем – Schmitz Cargobull S01 (4,4%) при средней цене 1 950 000 рублей.

Топ-5 автоприцепов с наработкой по доле в спросе, март-апрель 2024, Авито Спецтехника

Марка Модель Доля в спросе Цена, руб. Schmitz Cargobull SKO 24 5,4% 5 750 000 Krone SD 4,6% 4 900 000 Schmitz Cargobull S01 4,4% 1 950 000 Krone SDP27 3,6% 1 900 000 Kogel SN24 1,8% 2 400 000

Предложение по новым грузовым прицепам и полуприцепам в марте-апреле год к году выросло на 154,5%. Средняя цена при этом составила 5 190 000 рублей.

Маркой-лидером по доле в предложении стала российская Тонар с 12,8%. На втором месте – польская WIELTON с 4,4%, на третьем – российская марка ИнтерПрицеп с 2,7%.

Самой дорогой спецтехникой из топ-10 марок в этой категории стали прицепы Schmitz Cargobull: средняя цена на них составила 11 400 000 рублей. Самой бюджетной стала ЧМЗАП, средняя цена на прицепы которой составила 3 650 000 рублей.

Спрос на новые прицепы за два месяца практически не изменился: он вырос на 5,2%. Лидером по доле в спросе стала марка Тонар (13,5% от всего спроса на новые прицепы). Также в топ-3 вошли Bonum с 6,8% и Schmitz Cargobull с 4,2%.

Среди моделей лидером стал полуприцеп-автовоз Luxuda LZC9400BG. Его доля составила 3,5%, а средняя цена – 6 793 400 рублей. На втором месте – полуприцеп-контейнеровоз Тонар K4-U (99891), получивший 1,9% от спроса при цене 3 700 000 рублей. Третье место поделили между собой шторные полуприцепы Krone SD и ICE BEARTDZ9401XXY: каждый из них получил по 1,8% от спроса. Цена первого составила 6 750 000 рублей, второго – 5 291 200 рублей.

Топ-5 новых автоприцепов по доле в спросе, март-апрель 2024, Авито Спецтехника