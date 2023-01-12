В России скоро стартует внедорожный Haval Dargo X

Новое исполнение отличилось наличием блокировки заднего дифференциала и особого режима ездовой электроники. Кроме того, у спецверсии еще более брутальный облик.

До того, как кроссовер Haval Dargo встал на конвейер тульского завода, мы гадали – в каком же виде до нас доберется модель. Дело в том, что у нее два варианта дизайна: «стандартный», как в Китае (там кросс зовется DaGou), и более внушительный – такой SUV продают в странах Ближнего Востока. И обе же модификации были сертифицированы в РФ. В итоге, у нас изначально прописался «обычный» кросс. А теперь пришла очередь второго, более брутального варианта: как и предполагал ранее Kolesa.ru, в России этот кроссовер объявлен спецверсией (в Китае тоже), у нас его назвали Dargo X. Но главное – вовсе не внешность, а расширенный внедорожный набор. С него-то и начнем.

Haval Dargo X 1 / 3 Haval Dargo X 2 / 3 Haval Dargo X 3 / 3

Итак, Haval Dargo X получил блокировку заднего межколесного дифференциала, систему поддержания постоянной скорости на бездорожье и новый «экспертный» режим ездовой электроники. Последний, как сообщили в пресс-службе марки, «пригодится в ситуациях, когда водителю необходим полный контроль над автомобилем в условиях труднопроходимых маршрутов (таких, как песок или грязь)»: этот режим позволяет отключить все электронные ассистенты, оставив лишь ABS. Одновременно в Haval рекомендуют использовать такую функцию «водителям с большим опытом поездок по бездорожью».



Haval Dargo X

Двигатель перешел со стандартного Dargo – это бензиновый турбомотор 2.0, который выдает 192 л.с. и 320 Нм, он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроссовер Haval Dargo X предложат исключительно с полным приводом (с муфтой подключения задней оси). Спецверсии оставили базовый комплект ездовых режимов («эко», «спорт», «стандарт», «снег», «грязь», «песок», «трава/гравий» и «ухабы»).

Что же касается дизайна экстерьера, то от знакомого нам Dargo особый SUV отличается бамперами и радиаторной решеткой, а массивные накладки на колесных арках дополнительно «проштампованы». Салон Икса марка не показала, но он такой же, как у базового кроссовера. Спецверсии также обещаны обогрев всей площади лобового стекла, подогрев передних и задних сидений, двухзонный климат-контроль.

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В продажу Haval Dargo X поступит до конца первого квартала текущего года, цены еще не названы. Полноприводный стандартный кросс по прайсу сегодня стоит 3 049 000 – 3 399 000 рублей.

