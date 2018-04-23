Спрос на мотоциклы с пробегом в России демонстрирует пусть и незначительную, но всё-таки положительную динамику. Так, по итогам 2017 года продажи на вторичном рынке мототехники выросли на 3,2% и составили примерно 73 700 единиц. В предыдущем году также был зафиксирован «плюс» (на 1%). Помимо этого в РФ зафиксирован рост количества желающих получить права категории «А». Все это происходит на фоне снижения продаж новых мотоциклов.

Как отмечает «Российская газета», падение объёма продаж новых мотоциклов в стране продолжается третий год подряд. Напомним, в течение 2017-го всего россияне купили немногим более 7 200 экземпляров. Этот результат на 36,8% меньше по сравнению с показателем 2016 года.

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В десятку наиболее востребованных брендов на рынке вошли: BMW (1 536 экземпляров, прирост – 9,1%), Racer (839, спад – 42,4%), Kawasaki (661, прирост – 51,6%), Harley Davidson (642, спад – 7,9%), Honda (508, спад – 4,9%), Yamaha (431, спад – 45,3%), KTM (425, прирост – 6,8%), Stels (258, спад – 80,0%), Ducati (256, прирост – 69,5%) и Motorland (162, прирост – 57,3%). При этом на первую пятёрку марок приходится 58% всего рынка.

По мнению исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, в 2018-ом продажи новых мотоциклов продолжат падать. Показатели рынка будут в том числе зависеть от ситуации на валютном рынке. Он считает, что об этом уже задумались и представители отрасли. В качестве контрмер они, предположительно, расширят модельную линейку: стоит ждать появления более доступных по цене и простых по оснащению моделей.

При этом эксперт считает, что спрос на подержанную мототехнику продолжит расти и в 2018 году, причём даже в том случае, если ситуация с валютным курсом стабилизируется. По его словам Сергея Удалова, этот рынок продолжает держаться на мечтателях, которые не мыслят жизни без «железного коня».

Несмотря на значительный спад нового и едва заметный прирост подержанного рынков мототехники, выросло количество желающих получить водительское удостоверение категории «А», а также открыть соответствующую категорию в действующих правах. Как правило, они приходят в автошколы весной. Тогда же, во втором квартале, стабильно фиксируется всплеск продаж мотоциклов.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что мотоциклистам начали отказывать в оформлении ОСАГО. Эта тенденция не связана с так называемыми «убыточными» регионами, где страховые компании тратят больше, чем зарабатывают. При этом отмечается, что многие владельцы двухколёсного транспорта столкнулись с проблемой навязывания дополнительных услуг. Напомним, для отказа от них действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в рамках которого любой клиент может вернуть деньги за ненужные ему опции, если страховой случай не наступил.