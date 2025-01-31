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В России стартовали продажи автомобилей Соболь и Газель с модернизированными двигателями

31.01.2025 26 0 0

Посвежевшие моторы достались заднеприводным коммерческим автомобилям Соболь NN и Газель NN, а также автобусам Газель Next и Газель Сity.

Весной 2022 года в силу вступили упрощённые требования к сертификации автомобилей в РФ, которые позволили производителям, в частности, не соблюдать требования к токсичности выхлопов машин, то есть выпускать ТС, соответствующие более низкому экоклассу, чем тот, что действовал ранее – «Евро-5». Снизить показатель пришлось в том числе и компаниям, которые выпускают коммерческий транспорт: это коснулось моделей Соболь и Газель.

На фото: Газель NN

Теперь российский производитель вернулся к экоклассу «Евро-5»: стартовали продажи заднеприводных коммерческих автомобилей Соболь NN и Газель NN, а также автобусов Газель Next и Газель Сity, оснащённых модернизированными дизельными двигателями G-серии. Объём равен 2,5 литра, максимальная отдача – 150 л.с.

Отметим, у моделей Соболь NN и Газель NN крутящий момент модернизированного дизеля (его индекс – G51C) равен 420 Нм, в пару к нему предлагается шестиступенчатая механика. В свою очередь показатель у Газели Next и Газели Сity равен 330 Нм (индекс мотора – G51A), а в комплекте идёт пятискоростная ручная коробка передач.

На фото: Соболь NN

Как рассказали в пресс-службе компании «Современные транспортные технологии», соответствия требованиям экологического класса «Евро-5» удалось добиться за счёт внедрения дроссельной заслонки и турбокомпрессора с электронным управлением, каталитического нейтрализатора, сажевого фильтра и системы рециркуляции отработавших газов.

На фото: Газель City

В компании отметили, что система рециркуляции выхлопных газов (EGR), появившаяся на дизельных двигателях G-серии, соответствующих требованиям экокласса «Евро-5», «предназначена для снижения токсичности выхлопа двигателя при работе в режиме частичных нагрузок»: часть отработавших газов направляется во впускной коллектор для замещения избыточного кислорода, за счёт чего снижается объём выбросов оксидов азота.

На фото: Газель Next

В СТТ добавили, что состав смеси регулируется электронным блоком управления двигателем (действует на клапан рециркуляции и дроссельную заслонку). «В отличие от альтернативного метода очистки выхлопных газов путем селективной каталитической нейтрализации (SCR), двигателю с системой EGR не требуется использование мочевины (раствора AdBlue), то есть дополнительные эксплуатационные расходы отсутствуют», — пояснили в компании.

Напомним, минувшей осенью стало известно о том, что в России стартовали продажи полноприводного Соболя NN. Как Kolesa.ru отмечал ранее, у этой модели жёстко подключаемый полный привод, раздаточная коробка с понижающей передачей и блокировка дифференциала заднего моста. Дорожный просвет в снаряженном состоянии равен 220 мм.

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