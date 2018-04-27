Стали известны победители ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» в 2018 году. Свой голос любой житель России в возрасте от 18 лет мог отдать за понравившиеся модели в каждом классе: всего их 23, «плюс» четыре специальные номинации. В течение января-марта участие приняли 1 068 215 человек, на долю мужчин пришлось 84%, на долю женщин – 16%.
|Городские автомобили
|Малый класс
|Малый средний класс
|Средний класс
|Kia Picanto
|Lada Vesta/SW
|Ford Focus
|Hyundai Sonata
Напомним, по итогам 2017 года победителем в категории «Малый класс» была Lada Vesta. В этом году пятидверная Веста боролась за победу со своими «вечными» конкурентами — Kia Rio и Hyundai Solaris. На своих местах остались Kia Picanto и Ford Focus, а в номинации «Средний класс» произошли изменения – в прошлом году лидировала Kia Optima.
|Бизнес-класс
|Представительский класс
|Представительский класс «премиум»
|BMW 5 series
|Mercedes-Benz S-Class
|Mercedes-Maybach S-Class
В этом блоке два изменения по сравнению с прошлым годом: среди моделей бизнес-класса на первое место итогам голосования в 2017-ом вышла Skoda Suberb, а в категории «Представительский класс премиум» победил Rolls-Royce Ghost.
|Купе
|Купе «премиум»
|Грантуреры
|Кабриолеты и родстеры
|Кабриолеты и родстеры «премиум»
|Chevrolet Camaro
|купе Audi R8
|Kia Stinger
|Porsche 718 Boxster
|родстер Mercedes-AMG GT
Здесь единственным, кто «усидел» на своём месте в течение года, остался Chevrolet Camaro. В 2017 году в категории «Купе премиум» лидировал BMW i8, среди «Кабриолетов и родстеров» первую строчку занимал Mercedes-Benz SLC, здесь, но в «премиуме» лучшим признали кабриолет Jaguar F-Type, а в номинации «Грантуреры» первым был Porsche Panamera.
|Универсалы повышенной проходимости
|Компактные внедорожники
|Лёгкие внедорожники
|Lada Vesta SW Cross
|Subaru XV
|Skoda Kodiaq
|Средние внедорожники
|Тяжёлые внедорожники
|Пикапы
|Toyota Land Cruiser Prado
|Range Rover
|Mitsubishi L200
В сегменте SUV тоже есть изменения. На прежнем месте остался только Range Rover. По итогам 2017 года звание лучшего универсала повышенной проходимости было у Subaru Outback, в категории «Компактные внедорожники» победителем был Hyundai Creta, «Лёгкие внедорожники» – Ford Kuga, «Средние внедорожники» – Volvo XC90. Среди пикапов лидировал Volkswagen Amarok.
|Компактвэны
|Минивэны
|Мини-фургоны
|Лёгкие фургоны
|Фургоны
|VW Caddy
|VW Multivan
|Lada Largus Furgon
|Ford Transit Custom
|VW Crafter
По итогам голосования в 2017 году в классе «Компактвэны» победителем был Citroen C4 Picasso, в «Лёгких фургонах» – Volkswagen Transporter, а в «Фургонах» – Газель Next. На прежних местах остались Volkswagen Multivan и Lada Largus Furgon.
В ходе торжественной церемонии были также озвучены победители в специальных номинациях. Любимой маркой в массовом сегменте россияне назвали Lada (в прошлом году победил Volkswagen). Любимым брендом в премиальном сегменте по-прежнему остался Mercedes-Benz, также как и самым узнаваемым из китайских – Chery.
Новинкой года признана модель Kia Stinger. Напомним, её производство налажено в России, на мощностях калининградского завода «Автотор». На портале «Колёса.ру» вы можете прочитать тест-драйв этой новинки.
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