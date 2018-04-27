Стали известны победители ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» в 2018 году. Свой голос любой житель России в возрасте от 18 лет мог отдать за понравившиеся модели в каждом классе: всего их 23, «плюс» четыре специальные номинации. В течение января-марта участие приняли 1 068 215 человек, на долю мужчин пришлось 84%, на долю женщин – 16%.

Городские автомобили Малый класс Малый средний класс Средний класс Kia Picanto Lada Vesta/SW Ford Focus Hyundai Sonata

Напомним, по итогам 2017 года победителем в категории «Малый класс» была Lada Vesta. В этом году пятидверная Веста боролась за победу со своими «вечными» конкурентами — Kia Rio и Hyundai Solaris. На своих местах остались Kia Picanto и Ford Focus, а в номинации «Средний класс» произошли изменения – в прошлом году лидировала Kia Optima.

Бизнес-класс Представительский класс Представительский класс «премиум» BMW 5 series Mercedes-Benz S-Class Mercedes-Maybach S-Class

В этом блоке два изменения по сравнению с прошлым годом: среди моделей бизнес-класса на первое место итогам голосования в 2017-ом вышла Skoda Suberb, а в категории «Представительский класс премиум» победил Rolls-Royce Ghost.

Купе Купе «премиум» Грантуреры Кабриолеты и родстеры Кабриолеты и родстеры «премиум» Chevrolet Camaro купе Audi R8 Kia Stinger Porsche 718 Boxster родстер Mercedes-AMG GT

Здесь единственным, кто «усидел» на своём месте в течение года, остался Chevrolet Camaro. В 2017 году в категории «Купе премиум» лидировал BMW i8, среди «Кабриолетов и родстеров» первую строчку занимал Mercedes-Benz SLC, здесь, но в «премиуме» лучшим признали кабриолет Jaguar F-Type, а в номинации «Грантуреры» первым был Porsche Panamera.

Универсалы повышенной проходимости Компактные внедорожники Лёгкие внедорожники Lada Vesta SW Cross Subaru XV Skoda Kodiaq Средние внедорожники Тяжёлые внедорожники Пикапы Toyota Land Cruiser Prado Range Rover Mitsubishi L200

В сегменте SUV тоже есть изменения. На прежнем месте остался только Range Rover. По итогам 2017 года звание лучшего универсала повышенной проходимости было у Subaru Outback, в категории «Компактные внедорожники» победителем был Hyundai Creta, «Лёгкие внедорожники» – Ford Kuga, «Средние внедорожники» – Volvo XC90. Среди пикапов лидировал Volkswagen Amarok.

Компактвэны Минивэны Мини-фургоны Лёгкие фургоны Фургоны VW Caddy VW Multivan Lada Largus Furgon Ford Transit Custom VW Crafter

По итогам голосования в 2017 году в классе «Компактвэны» победителем был Citroen C4 Picasso, в «Лёгких фургонах» – Volkswagen Transporter, а в «Фургонах» – Газель Next. На прежних местах остались Volkswagen Multivan и Lada Largus Furgon.

В ходе торжественной церемонии были также озвучены победители в специальных номинациях. Любимой маркой в массовом сегменте россияне назвали Lada (в прошлом году победил Volkswagen). Любимым брендом в премиальном сегменте по-прежнему остался Mercedes-Benz, также как и самым узнаваемым из китайских – Chery.

Новинкой года признана модель Kia Stinger. Напомним, её производство налажено в России, на мощностях калининградского завода «Автотор». На портале «Колёса.ру» вы можете прочитать тест-драйв этой новинки.