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В Россию едет новый кроссовер Dongfeng Mage: подробности

02.06.2025 270 0 0

На нашем рынке новый паркетник Dongfeng будет доступен с безальтернативным турбомотором 1.5 и роботизированной коробкой.

Этот кроссовер Dongfeng планировали привезти в Россию еще в прошлом году. Но до нашей страны он добрался лишь сейчас: компания Моторинвест, местный дистрибьютор легковушек китайского концерна, раскрыла основные характеристики модели для РФ. Напомним, в Китае паркетник дебютировал летом 2023-го, там он зовется Aeolus Haohan. У нас же, как и на остальных экспортных рынках, пятидверку будут продавать под именем Mage.

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По своим габаритам кроссовер сопоставим с представленным в РФ Geely Atlas. Длина Dongfeng Mage равна 4650 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 2775 мм. Заявленный дорожный просвет нашей версии – вполне достойные 202 мм. Среди особенностей внешности Mage – купеобразный силуэт, узкие диодные фары, сделанные в виде единой плашки задние фонари и выдвижные ручки дверей. Для модели предусмотрена двухцветная окраска – крыша и передние стойки могут быть выполнены в черном.

В салоне – перфорированная «кожа», виртуальная приборка на 10,25 дюйма и русифицированная мультимедиа с вертикальным планшетом диагональю 14,6 дюйма. Рулевая колонка имеет регулировку по вылету и высоте. В списке оборудования Dongfeng Mage также заявлены: подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, функция дистанционного запуска мотора «с ключа», подогрев руля и передних сидений, климат-контроль, панорамный люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике, система автоторможения.

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В Китае паркетник бывает как только с ДВС, так и в виде гибрида или полноценного электрокара (электрифицированные версии сегодня представлены под общим названием Aeolus L7). Но российским клиентам предложат исключительно «традиционный» Dongfeng Mage с безальтернативным бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 197 л.с. (305 Нм), который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод только передний. Сообщается, что с места до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 8,2 секунды.

Dongfeng Mage станет доступен к покупке в ближайшее время, цены и комплектации раскроют ближе к дате старта продаж.

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