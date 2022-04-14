В Россию привезли Chery Tiggo 8 Pro Max: полный привод и более мощный мотор

Такой паркетник отличился не только начинкой, но и дизайном экстерьера. Салон варианта для РФ еще не показали – не исключено, что внутри тоже есть обновки.

О том, что семиместный кросс Chery Tiggo 8 Pro обретет в РФ полноприводную версию, известно давно, но только сейчас местное подразделение марки официально анонсировало новинку. В России такой паркетник получил еще одну приставку – Max, премьера намечена на 22 апреля, тогда же будут объявлены цены и комплектации и дан старт продажам. Напомним, на китайском рынке «восьмерка» с полным приводом появилась в прошлом году, там эта модификация зовется Tiggo 8 Plus Kunpeng Edition.

Chery Tiggo 8 Pro Max для РФ 1 / 4 Chery Tiggo 8 Pro Max для РФ 2 / 4 Chery Tiggo 8 Pro Max для РФ 3 / 4 Chery Tiggo 8 Pro Max для РФ 4 / 4

От паркетника с 2WD новая версия отличается оформлением передней части: у Tiggo 8 Pro Max радиаторная решетка заключена в массивную серую рамку, изменен бампер. Кроме того, у Макса круглые сдвоенные патрубки выпускной системы, также подретушированы задние фонари. Интерьер кроссовера для РФ еще не раскрыт. В Китае у всех Плюсов виртуальная «приборка» объединена с тачскрином мультимедийной системы – вполне возможно, что и нашему Tiggo 8 Pro Max досталось табло.

Российский кроссовер оснащен бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI мощностью 197 л.с. (может «питаться» АИ-92). Максимальный крутящий момент в релизе марки не указан, зато он прописан в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) – 375 Нм (в Китае двигатель мощнее – 254 л.с. и 390 л.с.). Chery Tiggo 8 Pro Max комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями, полный привод – с муфтой BorgWarner на задней оси. Заявлено, что такой паркетник наберет первую «сотню» за 8,5 секунды, максимальная скорость – 195 км/ч.



Интерьер Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng Edition для Китая 1 / 2 Интерьер Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng Edition для Китая 2 / 2

Переднеприводный Chery Tiggo 8 Pro в РФ представлен с бензиновыми «турбочетверками» 2.0 Turbo и 1.6 TGDI мощностью 170 и 186 л.с. соответственно (250 и 275 Нм). Двухлитровый мотор работает в паре с вариатором, второй сочетается с 7DCT. Паспортный разгон с 0 до 100 км/ч паркетника с 2.0T – 10 секунд, максимальная скорость – 200 км/ч. Показатели для «восьмерки» с 1.6 TGDI – 8,9 секунды и 185 км/ч.



Переднеприводный Chery Tiggo 8 Pro для РФ 1 / 3 Переднеприводный Chery Tiggo 8 Pro для РФ 2 / 3 Переднеприводный Chery Tiggo 8 Pro для РФ 3 / 3

Между тем в родном Китае семейство Tiggo 8 вот-вот пополнится самым дорогим вариантом с совсем другим дизайном. Но о планах поставлять такой кроссовер в РФ компания Chery пока не заявляла.

